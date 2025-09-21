La Capital | Zoom | Flores

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

En el Día de la primavera y del Estudiante se repite una costumbre que combina fenómenos astronómicos, cultura pop y romanticismo juvenil

21 de septiembre 2025 · 12:33hs
Las flores amarillas copan las redes

Las flores amarillas copan las redes

Este 21 de septiembre, cuando miles de jóvenes celebran el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, también se repite una tradición que creció al calor de las redes sociales: regalar flores amarillas. El gesto se convirtió en símbolo de amor, renovación y nuevos comienzos, y cada año gana más protagonismo en plazas, escuelas y publicaciones de TikTok e Instagram.

Por un lado, la tradición de regalar flores amarillas está relacionada con un evento astronómico que solo sucede dos veces al año. Por otro, esta tendencia está relacionada con un recuerdo de una serie argentina que marcó una generación.

En ese marco, florerías y viveros de Rosario y la región suelen experimentar un aumento en la demanda de girasoles, rosas, tulipanes y todo tipo de flores amarillas en la antesala de la primavera. La consigna se replica entre adolescentes y jóvenes que aprovechan la jornada para sorprender a sus amigos, parejas o simplemente regalar un gesto de alegría.

>>Leer más: "Sonny Angels": la historia detrás de las figuras coleccionables que conquistaron internet

¿Por qué se regalan flores cada 21 de marzo y 21 de septiembre?

Uno de los motivos por los que es tendencia regalar flores cada 21 de marzo y de septiembre, tiene que ver con la llegada del equinoccio. El equinoccio es un momento astronómico en el que el sol se encuentra directamente sobre el ecuador terrestre, lo que significa que los días y las noches tienen aproximadamente la misma duración en todo el mundo.

Este fenómeno astronómico ocurre dos veces al año, cada seis meses. La primera es el 21 de marzo, la llegada de la primavera en el hemisferio norte, y la segunda es el 21 de septiembre, la llegada de la primavera en el hemisferio sur.

Es decir, que regalar flores amarillas celebra la llegada de la estación en la que las temperaturas comienzan a ser más cálidas y las flores tienen su máxima belleza, tras el frío y sombrío invierno.

¿Por qué se regalan flores amarillas?

Ahora bien, en estas dos fechas especiales no se deben regalar cualquier tipo de flores, sino que es necesario que las mismas sean color amarillo. Esta tendencia se debe a una tradición de la cultura argentina, hace referencia a la emblemática telenovela Floricienta.

>> Leer más:

“Que vendría a buscarla, con sus flores amarillas”, versa una de las canciones más conocidas de la tira de Cris Morena. En Floricienta, Flor soñaba con que el hombre que amaba le regalara una flor amarilla. Así, inspiró a muchas parejas a regalarlas durante los equinoccios, para celebrar la llegada de la primavera y el amor y el romanticismo.

Embed

La flor amarilla, por su color y su asociación con el sol, transmite calidez, optimismo y esperanza. Así, regalarla este 21 de septiembre no solo significa amor, sino también la expectativa de un nuevo ciclo que empieza.

En definitiva, entre picnic, guitarras, mates y celebraciones estudiantiles, las flores amarillas volvieron a ganar un lugar central en el Día de la Primavera. Una costumbre que combina ciencia, ficción televisiva y cultura digital para teñir de amarillo cada inicio de estación.

Noticias relacionadas
Susy Shock y Liliana Herrero llegan a Rosario el próximo 26 de septiembre para presentar su espectáculo Hay palabras

Liliana Herrero: "Hay que fundar otro lugar donde la lengua no sea la del mercado"

Una de esas historias de amor que surgen de la forma menos esperada

"El otro París": la comedia romántica de Netflix que arrasa en su semana de estreno

Rubén Cacho Deicas cumplió 73 años el 28 de enero de 2025.

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

La miniserie de Netflix que se roba todas las miradas con un elenco de lujo 

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Lo último

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

Flores amarillas: el significado detrás de la nueva tradición del 21 de septiembre

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro en el tramo final de la campaña

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro en el tramo final de la campaña

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones

El gendarme trasladaba a una pareja cuando intentaron robarle con un arma de utilería. Ambos sospechosos, de 29 y 30 años, quedaron detenidos

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones
Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Por Facundo Borrego
Política

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un raro movimiento de fichas

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Ovación
Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Policiales
Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber frustró un robo y baleó a dos ladrones

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

La Ciudad
Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario
La Ciudad

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Rosario festeja la primavera a orillas del río: ferias, juegos, serigrafía y bandas 

Rosario festeja la primavera a orillas del río: ferias, juegos, serigrafía y bandas 

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué "no hay que tenerle miedo"

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Tevez vuelve por segunda vez: cómo lo recibió el Gigante cuando lo hizo con Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tevez vuelve por segunda vez: cómo lo recibió el Gigante cuando lo hizo con Independiente

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei
Política

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Por Jorge Asís
Política

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking
Zoom

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes
Información General

Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
Economía

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar

Javier Milei confirmó que Argentina tiene muy avanzado un préstamo de Estados Unidos
politica

Javier Milei confirmó que Argentina tiene "muy avanzado" un préstamo de Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles
politica

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Por Guillermo Ferretti

Alejo Veliz le pone el hombro a Central y Ariel Holan volvió a incluirlo como titular

Newells se autoboicotea: las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes