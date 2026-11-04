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Octubre rosa: Se realizaron más de 300 mamografías gratuitas en el departamento San Martín

La campaña se desarrolló mediante un trabajo articulado con municipios, comunas y efectores de salud pública de las 17 localidades del centro oeste provincial

4 de noviembre 2026 · 10:24hs
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Además de las mamografías

Además de las mamografías, se llevaron adelante otras acciones de prevención, con estudios como PAP y testeos de VIH y VDRL.
Octubre rosa: Se realizaron más de 300 mamografías gratuitas en el departamento San Martín

En el marco de las acciones de prevención y concientización impulsadas durante Octubre Rosa, se realizaron 300 mamografías en el departamento San Martín. La iniciativa, promovida por el senador provincial Esteban Motta, busca facilitar el acceso a los controles médicos y fortalecer la detección temprana del cáncer de mama.

La campaña se desarrolló mediante un trabajo articulado con municipios, comunas y efectores de salud pública, acercando los estudios a las mujeres de distintas localidades. Además de las mamografías, se llevaron adelante otras acciones de prevención, con estudios como PAP y testeos de VIH y VDRL.

Octubre rosa con acceso para todas

“Es fundamental que sigamos trabajando junto a los municipios, las comunas y los efectores de salud pública para acercar los controles a cada localidad. La detección temprana puede marcar una diferencia enorme y tenemos que generar las condiciones para que más mujeres accedan a los estudios, con información, acompañamiento y respuestas concretas”, destacó Motta.

El senador valoró especialmente el compromiso de quienes hicieron posible el desarrollo de la iniciativa y expresó su agradecimiento “a todo el personal de salud de comunas, municipios y samcos por sumarse y acompañar esta iniciativa”.

>>Leer más: Octubre rosa: la importancia de generar las condiciones para que las mujeres accedan a los estudios

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