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Octubre rosa: la importancia de generar las condiciones para que las mujeres accedan a los estudios

El senador provincial Esteban Motta expresó su compromiso para brindar accesoa las mujeres del departamento San Martín a los sistemas de diagnóstico

24 de octubre 2026 · 09:00hs
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Como antecedente

Como antecedente, durante la campaña de Octubre Rosa de 2025, más de 400 mujeres accedieron a mamografías gratuitas en los SAMCo de San Jorge y Sastre, en una iniciativa impulsada por Motta que también contempló traslados gratuitos.
Octubre rosa: la importancia de generar las condiciones para que las mujeres accedan a los estudios

En el contexto del Octubre Rosa, el senador departamental Esteban Motta promueve acciones de concientización y prevención del cáncer de mama, con el objetivo de facilitar el acceso a los controles y estudios de detección temprana en el departamento San Martín. Se realizaron estudios como Papanicolau y test de VIH y de enfermedades venéreas (VDRL).

“Es fundamental que sigamos trabajando junto a los municipios, las comunas y los efectores de salud pública para acercar los controles a cada localidad. La detección temprana puede marcar una diferencia enorme y tenemos que generar las condiciones para que más mujeres accedan a los estudios, con información, acompañamiento y respuestas concretas”, destacó Motta.

Las condiciones necesarias

La iniciativa busca fortalecer la prevención y generar conciencia sobre la importancia de los controles médicos. A través del trabajo articulado en el territorio, se apunta a facilitar el acceso a los estudios y promover la consulta oportuna con los profesionales de la salud.

El cáncer de mama es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes en las mujeres. La detección temprana permite identificar lesiones en etapas iniciales y mejorar las posibilidades de tratamiento, por lo que resulta fundamental sostener las acciones de concientización durante todo el año.

Octubre rosa en números

Como antecedente, durante la campaña de Octubre Rosa de 2025, más de 400 mujeres accedieron a mamografías gratuitas en los Samco de San Jorge y Sastre, en una iniciativa impulsada por Motta que también contempló traslados gratuitos. La experiencia puso en evidencia la importancia de acercar los estudios a la comunidad y continuar fortaleciendo el trabajo conjunto para cuidar la salud de las mujeres.

Finalmente, Motta destacó: "Quiero agradecer a todo el personal de salud de comunas, municipios y SAMCos por sumarse y acompañar esta iniciativa".

>>Leer más: Octubre Rosa: por qué los controles mamarios deben adaptarse a cada mujer

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