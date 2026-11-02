La Capital | La Región | Villa Constitución

Villa Constitución: Jorge Berti apuntó hacia el gobierno nacional y cuestionó sus políticas de ajuste

Tras el despido de 90 trabajadores en una firma villense, el intendente acusó a Nación por priorizar el pago de intereses de la deuda mientras crece la fila de desempleados

2 de noviembre 2026 · 17:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
El pedido del intendente no es una excepción para su ciudad. Reclama que se mire lo que sucede con las ciudades productivas del país y que se convoque con urgencia a empresarios

El pedido del intendente no es una excepción para su ciudad. Reclama que se mire lo que sucede con las ciudades productivas del país y que se convoque con urgencia a empresarios, trabajadores, provincias y municipios para tomar decisiones diferentes.

“Los gobiernos locales somos rehenes de las políticas nacionales que aumentan ferozmente el desempleo. Villa Constitución sigue padeciendo las políticas económicas y de desindustrialización... ¿Hasta cuándo?”, sentenció el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti luego de un duro golpe para la comunidad local con 90 despidos de una empresa modelo de tecnología para el agro, la cual no pudo sortear la coyuntura y notificó la desvinculación de más de la mitad de su plantel.

Frente a ese golpe, el intendente alzó la voz con una advertencia que trasciende lo local: "lo que ocurre en la ciudad puede ser la punta del iceberg de una realidad que atraviesan muchas localidades industriales de la Argentina".

El jefe municipal calificó el ajuste sobre la actividad industrial como “cruel e innecesario” y remarcó que castiga, sobre todo, a los sectores medios y pobres. Su diagnóstico es contundente: las señales de alerta son diarias y no comenzaron ayer. Empresas que reducen su actividad, pymes que dejan de invertir, trabajadores que pierden sus empleos y familias que empiezan a perder la esperanza.

Un gobierno nacional que no cuida

En su mensaje, Berti apuntó contra un gobierno nacional que, a su juicio, parece más atento a honrar los intereses de la deuda que a cuidar a quienes sostienen el país cada día. Y fue más allá: advirtió que dejar que la gente pierda no solo el empleo sino también la esperanza es algo que no se puede naturalizar.

“Los gobiernos locales somos rehenes de las políticas nacionales que hunden el consumo, aumentan ferozmente el desempleo e invisibiliza a quienes sufren descarnadamente sus consecuencias”, sentenció el mandatario local.

“¿No lo ven o no quieren verlo?”, interrogó, ante lo que describe como un constante desdén hacia el trabajador.

Ajuste y falta de crédito

El intendente trazó un contraste nítido entre la política nacional y la municipal. Cuestionó la fuerte presión y persecución tributaria del ARCA, con intereses onerosos, ejecuciones fiscales y embargos bancarios que, según planteó, alcanzan una voracidad nunca vista. Subrayó que la morosidad de las pymes no es especulativa: es consecuencia de la caída de las ventas y de la demora en el cobro de sus productos por parte de los clientes.

A ese cuadro se suma la ausencia de créditos y facilidades para producir y sostener a las pequeñas empresas, justo cuando más lo necesitan. “No estamos pidiendo empresas protegidas de la competencia ni privilegios. Estamos pidiendo condiciones razonables para competir”, sostuvo.

Villa Constitución y la gestión local

Berti detalló el camino que recorre la gestión local: reducción de cargas tributarias, entre ellas el DREI, simplificación de trámites y acompañamiento a las empresas. Aun así, fue claro respecto de los límites del esfuerzo municipal: no se pueden reemplazar, desde una ciudad, las decisiones macroeconómicas que definen las condiciones en que debe competir la industria.

“Como Intendente hago y seguiré haciendo todo lo que está a mi alcance”, afirmó, y responsabilizó al gobierno nacional por el deterioro en la calidad de vida de los argentinos.

El pedido del intendente no es una excepción para su ciudad. Reclama que se mire lo que sucede con las ciudades productivas del país y que se convoque con urgencia a empresarios, trabajadores, provincias y municipios para tomar decisiones diferentes. Cuestionó, además, que se hable de reconversión cuando no hay alternativas ni tiempo para quienes pierden su trabajo.

Berti recordó que en Villa Constitución todavía hay empresarios que quieren invertir, trabajadores que quieren trabajar y jóvenes capacitados que desean construir su futuro en la ciudad. Por eso cerró con un reclamo directo a quienes tienen responsabilidades en otros niveles del Estado: salir del adormecimiento antes de que sea demasiado tarde.

Porque, como planteó el intendente, no debe naturalizarse que la Argentina deje de producir ni que sus ciudades pierdan el presente y, mucho menos, el futuro.

>>Leer más: Villa Constitución habilitó un dispositivo de atención a varones que ejercieron violencia por razones de género

Noticias relacionadas
Con el fin de desalentar el uso de estos dispositivos de forma definitiva, desde la intendencia anunciaron que endurecerán las penas económicas.

Contaminación sonora: Villa Gobernador Gálvez avanza en la compactación de caños de escape irregulares

General Lagos presentará el proyecto Tecnolagos durante una agenda de actividades vinculadas a la innovación en España. 

General Lagos llevará su agenda de innovación a España para fortalecer vínculos internacionales

En el departamento ya se inauguraron obras educativas y continúan las construcciones en varias localidades. 

General López suma 51 nuevas aulas a través de un programa provincial

El hallazgo ocurrió en la Recoleta Santafesina de la ciudad de Santa Fe

Hallaron muertas a una mujer y su hija en una vivienda de Santa Fe

Las más leídas

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Punto en suspenso: Newells sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

Punto en suspenso: Newell's sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

Lo último

Primera C: Leones FC sufrió una dura derrota ante Sportivo Barracas por el Reducido

Primera C: Leones FC sufrió una dura derrota ante Sportivo Barracas por el Reducido

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XV al XVII en la Biblioteca Argentina

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XV al XVII en la Biblioteca Argentina

El gobierno afronta un pago de u$s800 millones al FMI con liquidez ajustada

El gobierno afronta un pago de u$s800 millones al FMI con liquidez ajustada

Rosario acelera la prohibición de los cuidacoches: el oficialismo presiona para aprobar la ordenanza

El proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin al Concejo busca que la ciudad sea la primera en adherir a la nueva ley provincial. Unidos convocó a una reunión conjunta de tres comisiones para este miércoles.

Rosario acelera la prohibición de los cuidacoches: el oficialismo presiona para aprobar la ordenanza
Adepa distinguió a dos periodistas de La Capital por un artículo sobre la familia desobediente de un represor
La Ciudad

Adepa distinguió a dos periodistas de La Capital por un artículo sobre la familia "desobediente" de un represor

El mapa inmobiliario de Rosario: cuáles son los cuatro barrios más elegidos para comprar
La Ciudad

El mapa inmobiliario de Rosario: cuáles son los cuatro barrios más elegidos para comprar

Conmoción en Esperanza: la autopsia reveló nuevos detalles sobre la muerte del empresario y su esposa
Policiales

Conmoción en Esperanza: la autopsia reveló nuevos detalles sobre la muerte del empresario y su esposa

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua
Policiales

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Las más leídas
Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Lali y Pedro Rosemblat se casaron: todos los detalles de la boda del año

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Punto en suspenso: Newells sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

Punto en suspenso: Newell's sufrió para empatar y no clasificó, pero está cerca

La FIA otra vez castigó duro a Colapinto y le arruinó una gran carrera en México

La FIA otra vez castigó duro a Colapinto y le arruinó una gran carrera en México

Ovación
Se define la tabla anual: cuándo jugarán en simultáneo Central, Boca y Argentinos
Ovación

Se define la tabla anual: cuándo jugarán en simultáneo Central, Boca y Argentinos

Se define la tabla anual: cuándo jugarán en simultáneo Central, Boca y Argentinos

Se define la tabla anual: cuándo jugarán en simultáneo Central, Boca y Argentinos

Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026

Cecilia Dieleke ganó el oro y obtuvo la primera medalla argentina en Dakar 2026

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Nació en un pueblo de Santa Fe, jugó con Kempes y Poy y es una leyenda de Atlético de Madrid

Policiales
Conmoción en Esperanza: la autopsia reveló nuevos detalles sobre la muerte del empresario y su esposa
Policiales

Conmoción en Esperanza: la autopsia reveló nuevos detalles sobre la muerte del empresario y su esposa

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de condena a perpetua

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

La Ciudad
Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XV al XVII en la Biblioteca Argentina
La Ciudad

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XV al XVII en la Biblioteca Argentina

Rosario acelera la prohibición de los cuidacoches: el oficialismo presiona para aprobar la ordenanza

Rosario acelera la prohibición de los cuidacoches: el oficialismo presiona para aprobar la ordenanza

Adepa distinguió a dos periodistas de La Capital por un artículo sobre la familia desobediente de un represor

Adepa distinguió a dos periodistas de La Capital por un artículo sobre la familia "desobediente" de un represor

El mapa inmobiliario de Rosario: cuáles son los cuatro barrios más elegidos para comprar

El mapa inmobiliario de Rosario: cuáles son los cuatro barrios más elegidos para comprar

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto
Policiales

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones
La Ciudad

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

El peronismo que viene, un libro con más de 50 voces para saber a dónde va el movimiento
Política

"El peronismo que viene", un libro con más de 50 voces para saber a dónde va el movimiento

Comenzó el Cyber Monday: cómo aprovechar las ofertas y evitar caer en estafas
Economía

Comenzó el Cyber Monday: cómo aprovechar las ofertas y evitar caer en estafas

Hallaron muertas a una mujer y su hija en una vivienda de Santa Fe
La Región

Hallaron muertas a una mujer y su hija en una vivienda de Santa Fe

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo
Policiales

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes nublado y martes con alerta amarillo por tormentas

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa
Policiales

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar
Ovación

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández
Política

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos
Información General

Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos

Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida
Información General

Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe
Policiales

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional
Política

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional

Un hombre de Las Parejas se cansó del ruido de las motos y salió a la calle a los tiros
La Región

Un hombre de Las Parejas se cansó del ruido de las motos y salió a la calle a los tiros

Ya hay consultas para la compra de departamentos de la Villa Suramericana

Por Emmanuel Paz, para La Capital
Negocios

Ya hay consultas para la compra de departamentos de la Villa Suramericana

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario
La Ciudad

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores
Economía

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR
La Ciudad

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR