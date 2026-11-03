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Rosarina de básquet: comenzaron los cuartos de final de la Superliga

En el inicio de la serie de básquet de la Rosarina, Temperley, Gimnasia y Sportsmen Unidos ganaron el domingo. Provincial había vencido el viernes a Atalaya

3 de noviembre 2026 · 21:14hs
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La Rosarina está en la etapa de definición de la Superliga.

La Rosarina está en la etapa de definición de la Superliga.

Provincial, Temperley, Gimnasia y Sportsmen Unidos vencieron en la apertura de las series de cuartos de final de la Superliga rosarina, pactadas al mejor de tres encuentros.

Provincial, conducido por Iván Acosta, venció como visitante en apasionante final a Atalaya por 75 a 73, en una noche ideal de Gonzalo Emanuel Torres, quien marcó 22 puntos.

Temperley ratificó haber sido el primero de la fase regular al imponerse por 83 a 63, con 23 puntos y 10 rebotes de Gregorio Traglia, 13 de Lucio Beltramino, 11 de Marco Giordano y 10 de Gastón Fredes y 10 más 12 rebotes de Nicolás Boixader. En Rosario Central anotó 20 tantos Matías Martínez, 12 Jeremías Minzer y 10 con 9 rebotes Valentino Verdaro.

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Más partidos de la Rosarina

Por otro lado, Gimnasia se impuso a Caova por 95 a 80 en condición de local con un perímetro efectivo: 18 puntos de Lucas Herrera, 17 de Alejandro Ettorre y 16 de Lautaro Suárez. Santiago Bagni y Santiago Cabrejas anotaron 11 cada uno. En la visita hizo 15 Augusto Torres, 12 Yago Taylor, 11 Joaquín Zapata, 11 Brian Najnudel y 10 Juan Ignacio Fernández.

Por su parte, Sportsmen se adelantó ante Unión de Arroyo Seco al ganar 83 a 76 con 20 puntos de Isaac Anderson, 12 y 15 rebotes de Latrell Williams, 15 de Santiago Foradori y 10 de Lucas Pressel y Francisco Buetto. En la visita anotó 18 puntos Lautaro Mengarelli, 15 de Ignacio Alimena, 15 de Lucio Grimauldo y 10 de Andrés Ottolini y Federico Gettig.

En tanto, este miércoles se enfrentarán en el Gigante de Arroyo —segundo juego— Unión y Sportsmen Unidos y en el sur de Rosario, Caova recibirá a Gimnasia y Esgrima. Y el jueves, Provincial será local ante Atalaya, mientras que el encuentro entre Rosario Central y Temperley se pactó para el 11 del corriente.

Campeón del Provincial U15

La Asociación Rosarina se coronó campeón invicto de la categoría, en el torneo provincial disputado en la ciudad de Santa Fe. El equipo comandado por Federico Sauro venció al local por 78 a 59, en el encuentro final disputado en cancha de Regatas de Santa Fe.

Un gran trabajo cumplió el equipo de la Rosarina, para culminar una temporada altamente positiva en materia de Torneos Provinciales. Un título en estas categorías no es una casualidad, es el reflejo directo de la constancia, el esfuerzo diario, las ganas de superarse y el gran trabajo en equipo dirigido por Federico Sauro, Flavio Bianchini, Julián Oña y Nicolás González (PF).

Rosario logró quedarse con el torneo de manera invicta tras derrotar a Noroeste, Reconquista y Santa Fe en la etapa de grupos, a Venado en las semifinales y nuevamente a Santa Fe en el partido clave. En el encuentro decisivo sobresalieron los trabajos de Lucas Peralta (Náutico Avellaneda) con 16 tantos, Bruno Massari (Echesortu) con 15, Santino Rossini (Náutico Avellaneda) con 14 y 17 rebotes, y Bautista De Santis (Universitario) con 11.

A lo largo del torneo se reflejó a la perfección lo que ha sido el ADN de este plantel a lo largo del año, en cada uno de sus clubes y en la etapa final de seleccionado: entrega absoluta, madurez para manejar los momentos de presión y una identidad de juego colectiva que terminó por desgastar al equipo rival.

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Areda distinguió a la Rosarina y la Federación de Santa Fe

La Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (Areda) distinguió a la Asociación Rosarina y la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe. La entidad que encabeza Marcelo Ruíz hizo entrega de sendas plaquetas conmemorativas del centenario de ambas instituciones. Al homenaje se sumó el prestigioso entrenador Julio Lamas con una charla a los presentes bajo el título: “El Deporte como herramienta de educación y desarrollo”. Los presidentes Marcelo Turcato (Federación) y Miguel Tudino (Asociación) agradecieron el reconocimiento institucional y aprovecharon la oportunidad para entregar a Julio Lamas las medallas conmemorativas de los 100 años, en agradecimiento a su constante apoyo.

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Náutico se quedó con el título de la Copa Santa Fe

Náutico se consagró este sábado campeón de la Copa Santa Fe femenina de juveniles al ganarle como visitante a Paganini Alumni de Granadero Baigorria por 51 a 44 en emotivo duelo

El elenco de la ribera estiró su racha de triunfos a todo nivel en el Final Four U17 luego de imponerse en un duelo que supo dominar durante largo rato, pero que el corazón de las Lobitas llevó a un final extremadamente cerrado.

Miranda Toledo fue la goleadora del ganador con 11 puntos, mientras que Lucía Salomone hizo 9, Olivia Petrini 7 y Valentina Castillo, Umma Marchisio y Julieta Escobar anotaron 6 cada una.

Mientras que en el equipo local convirtió 12 tantos Emma Gómez, Lourdes Morosín hizo 10 y Valentina Vásquez 7.

En las semifinales, Alumni superó a Atlético Tostado 70 a 42 con 13 de Vásquez, 11 de Victoria Rivilli y 11 de Paulina Cabral.

Náutico, en tanto, venció a Alma Juniors de Esperanza por 44 a 43 con 28 puntos de Valentina Castillo y un triple ganador de Julieta Escobar.

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Festejo respetuoso

Las Panteras festejaron con su gente un nuevo éxito y recibieron sus medallas y el trofeo para extender su enorme momento.

Paganini Alumni mostró una vez más su formidable evolución que más cerca que lejos les permitirá concretar con un título un proceso que se supera cada temporada.

Plus también para la organización del local y el respeto de ambos elencos en las ceremonias de entrega de trofeos para cada uno de ellos.

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