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Las Parejas: quedó preso el vecino que salió a la calle a los tiros molesto por ruidos de motos

Quedó en prisión preventiva por dos meses imputado por abuso y portación ilegal de arma de guerra. El incidente sucedió el sábado a la madrugada

4 de noviembre 2026 · 10:35hs
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Tensión en Las Parejas. El vecino

Foto: captura de video

Tensión en Las Parejas. El vecino, ofuscado por los ruidos de las  motos, salió a la calle a los tiros

El vecino de la localidad de Las Parejas que salió a la calle disparando su arma de fuego -enojado por los ruidos que causaban un grupo de jóvenes en motos- quedó detenido en prisión preventiva por 60 días imputado por el delito de abuso y portación ilegal de arma de guerra.

Así lo resolvió el juez de Primera Instancia Álvaro Campo en la audiencia de imputación que se realizó el martes en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez.

El hecho sucedió el sábado pasado, alrededor de las 4.30 de la madrguada, en plena vía pública. La fiscal Abi Luz Cabrera le atribuyó a Gerónimo V., de 43 años, haber efectuado al menos tres disparos contra personas que circulaban en moto por la Avenida 21, frente a su domicilio.

Portación ilegal de arma de guerra

Según la acusación de la fiscal, Gerónimo V. utilizó un revólver Taurus calibre 357 Magnum, un arma considerada de guerra. Tras la primera tanda de disparos, el acusado realizó un cuarto disparo contra otro grupo de personas que se encontraban reunidas en misma vereda de su domicilio.

>> Leer más: Video: se cansó del ruido de las motos, salió a la calle a los tiros y terminó detenido en Las Parejas

Además del abuso de arma, la fiscal Cabrera también le atribuyó el delito de portación ilegal ya que el imputado no contaba con la autorización legal correspondiente.

Cómo fue el incidente en Las Parejas

Gerónimo V. terminó detenido después de salir armado a la calle y efectuar varios disparos, presuntamente enfurecido por el ruido de las motocicletas que circulaban por la zona. El episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado y generó momentos de preocupación entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

Según trascendió poco después, el hombre estaba molesto por los ruidos de las motos y decidió salir de su vivienda con un arma de fuego. Una vez en la vía pública, habría realizado varias detonaciones en distintas direcciones, sin medir el peligro que representaba su conducta para las personas que estaban cerca.

La situación resultó especialmente riesgosa porque los disparos se produjeron en un sector próximo a una plaza donde había un grupo de jóvenes reunidos. Pese a la gravedad del episodio, hasta el momento no se informaron personas heridas.

Ante lo ocurrido, intervino personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional III, que se desplazó hasta el lugar y logró detener al sospechoso. Durante el procedimiento, los efectivos también secuestraron el arma de fuego que habría utilizado para efectuar los disparos.

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