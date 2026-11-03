Tres días de arte y cultura con actividades gratuitas en el departamento San Martín La Red de Artistas del departamento San Martín, impulsada por el senador Esteban Motta, presenta “Trama”, el Encuentro Regional de las Artes 3 de noviembre 2026 · 15:40hs

Trama propone un encuentro entre disciplinas, artistas y comunidades, con la cultura como espacio de expresión, intercambio y construcción colectiva.

A partir del jueves 5 de noviembre, la Red de Artistas del departamento San Martín, impulsada por el senador provincial Esteban Motta, presentará “Trama”: el Encuentro Regional de las Artes. Se trata de una propuesta que reunirá durante tres días a artistas de distintas disciplinas en diferentes localidades de la región. Pintura, teatro, música, danza y literatura formarán parte de una programación con entrada libre y gratuita.

“El arte tiene muchas facetas, como la música, el teatro, los artistas plásticos, pintores y demás. Nosotros potenciamos a todos desde nuestra Red de Artistas y esta será la primera vez que lo haremos en simultáneo en varias localidades y con muchas expresiones culturales diferentes”, destacó el senador Esteban Motta.

"Arte, arte, arte" El jueves 5, en Sastre, las actividades comenzarán a las 18.30 con una muestra de pintura decorativa que estará habilitada hasta las 21 en el hall de Sociedad Italiana Sastre. Luego, a las 19, llegará “Había una vez”, a cargo de El Teatro de la Gente (grupo vocacional e independiente de San Jorge) en la Sala Monticello D'Alba de Sociedad Italiana Sastre.

La tarde de arte y cultura continuará en el mismo espacio a las 20 con “Radio Acústico”, con Maribel Díaz, Fede Caneva y Ema Strada; y la presentación del Ballet Folklórico del Liceo Olindo Strada programada a partir de las 20.45. El cierre estará a cargo de “Verona”, obra del grupo de teatro de Cañada Rosquín, programada para las 21.30. En tanto, el viernes 6, de 14 a 17, Joselina Martínez brindará un taller de narrativa en el Centro Cultural de Sastre.

En El Trébol En El Trébol, el viernes 6, desde las 10, se presentará la obra “Sosita, un aperca al olvido” para estudiantes de escuelas secundarias en el Multiespacio Cultural El Galpón. La programación continuará el sábado 7, a partir de las 20, con las muestras “El lenguaje de lo invisible”, de Florencia Oitana, y “El instante y lo eterno”, de Marcelo Boss. También subirán a escena “Se vende la mansión”, del PEAM Municipal de El Trébol, y “Amigas desgraciadas”, del Grupo de Teatro Independiente de Sastre. Entre ambas obras actuará el dúo rosquinense La Espina. Trama propone un encuentro entre disciplinas, artistas y comunidades, con la cultura como espacio de expresión, intercambio y construcción colectiva. Tres días para disfrutar del talento regional, descubrir nuevas propuestas y fortalecer los vínculos culturales del departamento San Martín. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita. >>Leer más: Se presentaron más de 70 propuestas en el concurso que elegirá la bandera del departamento San Martín