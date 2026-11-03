La Capital | La Región | Timbúes

Timbúes fue sede de una jornada interdisciplinaria para la salud infantil

Los asistentes compartieron conocimientos, experiencias y herramientas vinculadas al desarrollo infantil temprano, las prácticas humanizadas y el acompañamiento integral de bebés y familias

3 de noviembre 2026 · 15:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las exposiciones estuvieron a cargo de disferentes profesionales que abordaron temáticas relacionadas con los cuidados de la primera infancia.

Las exposiciones estuvieron a cargo de disferentes profesionales que abordaron temáticas relacionadas con los cuidados de la primera infancia.
Timbúes fue sede de una jornada interdisciplinaria para la salud infantil

Timbúes fue sede de una jornada interdisciplinaria para la salud infantil

El pasado 31 de octubre se llevó a cabo en el Centro Cultural Comunal de Timbúes la Jornada Interdisciplinaria para la Salud Infantil, bajo el lema “Cuidando desde el Nacimiento, diálogos entre Salud y Educación”. El encuentro reunió a profesionales de la salud, la educación, agentes sociocomunitarios y estudiantes, con el objetivo de promover una mirada integral e interdisciplinaria sobre el cuidado del recién nacido y su familia, desde el nacimiento hasta la educación inicial.

Durante la jornada se compartieron conocimientos, experiencias y herramientas vinculadas al desarrollo infantil temprano, las prácticas humanizadas y el acompañamiento integral de bebés y sus familias.

Salud en la primera infancia

Las exposiciones estuvieron a cargo de disferentes profesionales que abordaron temáticas como el seguimiento del bebé desde la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), el cuidado de los recién nacidos prematuros, la educación familiar, los vínculos tempranos, la salud mental perinatal y los desafíos de la primera infancia. Además, se compartió una experiencia familiar vinculada a la UCIN.

La vicepresidenta Comunal, Fany Lis Wohlk, se dirigió a los presentes y reconoció la labor que realizan los profesionales del Centro de Salud, Dr. Eduardo Gerbaix. “Nuestro Centro de Salud es una referencia sanitaria para nuestro pueblo y la región y quiero destacar el camino para cuidar a nuestros niños; reorganizamos la atención del niño sano junto a una puericultora y musicoterapeuta, pusimos en marcha el equipo de salud mental con abordaje interdisciplinario, sostenemos campañas de promoción y prevención y capacitamos a nuestro personal. Nuestro presidente comunal, Antonio Fiorenza elige el camino de cuidar la infancia que es la mejor inversión de una comunidad”.

Jornada de interés provincial

La jornada fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia. El pedido fue solicitado por la Diputada Provincial, Silvana Di Stefano.

>>Leer más: Timbúes homenajeó a su fundador José María Cullen y recordó su historia

Noticias relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto de firma del contrato para iniciar la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe.

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario: "No podíamos tener las rutas como las dejaron"

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto de firma del contrato para iniciar la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe.

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista: "No podíamos tener las rutas como las dejaron"

La primera etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe se habilitó en febrero de 2026.

Autopista a Santa Fe: se firma el contrato para la segunda etapa del tercer carril

Trama propone un encuentro entre disciplinas, artistas y comunidades, con la cultura como espacio de expresión, intercambio y construcción colectiva.

Tres días de arte y cultura con actividades gratuitas en el departamento San Martín

Las más leídas

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Lo último

Schmuck confirmó que quiere ser intendenta de Rosario y anticipó que no renovará su banca en 2027

Schmuck confirmó que quiere ser intendenta de Rosario y anticipó que no renovará su banca en 2027

Sudbeat Showcase vuelve a Rosario: el sello de Hernán Cattaneo tendrá una nueva edición en el Hipódromo

Sudbeat Showcase vuelve a Rosario: el sello de Hernán Cattaneo tendrá una nueva edición en el Hipódromo

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

Iván Jokanovich estaba preso por pasar información a un expolicía que integraba la banda de Los Monos y quedó libre tras acordar en un juicio abreviado la condena a 1 año y 6 meses

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos
Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza
Política

Pullaro no descartó la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa pese al pedido de la Iglesia
Información General

Milei no invitará a los expresidentes al recibimiento del Papa pese al pedido de la Iglesia

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local
La Ciudad

Por qué el Papa León XIV no viene a Rosario y qué intentos hizo la Iglesia local

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas
Policiales

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa
Policiales

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Las más leídas
Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Central tiene lista la tercera bandeja y la inaugurará ante Estudiantes de Río Cuarto

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Las chances de Central: Argentinos Juniors también ganó y todo quedó como era entonces

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Kudelka fue expulsado otra vez, pero podría dirigir ante Instituto pese a ser reincidente

Leones FC sufrió una dura derrota ante Sportivo Barracas por el Reducido

Leones FC sufrió una dura derrota ante Sportivo Barracas por el Reducido

Ovación
Bombazo en Central: Gonzalo Belloso anunció que no irá por la reelección

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Bombazo en Central: Gonzalo Belloso anunció que no irá por la reelección

Bombazo en Central: Gonzalo Belloso anunció que no irá por la reelección

Bombazo en Central: Gonzalo Belloso anunció que no irá por la reelección

Tabla anual: Central definirá con Boca y Argentinos el título y un lugar en la Libertadores

Tabla anual: Central definirá con Boca y Argentinos el título y un lugar en la Libertadores

Quién era Jesús de Miguel, el jugador de Tenerife que murió tras un golpe en un partido

Quién era Jesús de Miguel, el jugador de Tenerife que murió tras un golpe en un partido

Policiales
El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos
Policiales

El acuerdo del Señor J: tras condena en abreviado queda libre el ex-Side que informaba a Los Monos

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

La Ciudad
Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de sangre dulce y de mayor estatura?
Salud

Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de "sangre dulce" y de mayor estatura?

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio en el Concejo

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio en el Concejo

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros y la mayoría irá a Luján

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega a Santa Fe

Rosario presentará su presupuesto con equilibrio fiscal y $171 mil millones para obras

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Rosario presentará su presupuesto con equilibrio fiscal y $171 mil millones para obras

Javkin y otros intendentes del interior irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte
La Ciudad

Javkin y otros intendentes del interior irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros
Policiales

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido
Policiales

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Información General

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador
Agro

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina
La Ciudad

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar
La Ciudad

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza
Policiales

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro
Información General

Murió un turista argentino al estrellarse en un ala delta en Río de Janeiro

Prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza
La Ciudad

Prohibición de los cuidacoches: el oficialismo quiere aprobar la ordenanza

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas
Economía

La IA se mete en el Cyber Monday y Santa Fe es una de las plazas con más ventas

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia
Información General

Operación histórica: Benetton vendió 900 mil hectáreas en la Patagonia

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua
Policiales

Crimen del policía César Carmona: comenzó el juicio con tres pedidos de perpetua

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Vecinos del microcentro denuncian dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima
Información General

La Toretto de La Plata declaró y pidió perdón a los familiares de la víctima

En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos
El Mundo

En las elecciones de EEUU, Donald Trump es Dios y el diablo para los republicanos

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque
Información General

Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque

Nación reglamentó las zonas cálidas: qué pasa con los subsidios en Santa Fe
Economía

Nación reglamentó las zonas cálidas: qué pasa con los subsidios en Santa Fe

Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata
Política

Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de ser candidata