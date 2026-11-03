Timbúes fue sede de una jornada interdisciplinaria para la salud infantil Los asistentes compartieron conocimientos, experiencias y herramientas vinculadas al desarrollo infantil temprano, las prácticas humanizadas y el acompañamiento integral de bebés y familias 3 de noviembre 2026 · 15:14hs

Las exposiciones estuvieron a cargo de disferentes profesionales que abordaron temáticas relacionadas con los cuidados de la primera infancia.

El pasado 31 de octubre se llevó a cabo en el Centro Cultural Comunal de Timbúes la Jornada Interdisciplinaria para la Salud Infantil, bajo el lema “Cuidando desde el Nacimiento, diálogos entre Salud y Educación”. El encuentro reunió a profesionales de la salud, la educación, agentes sociocomunitarios y estudiantes, con el objetivo de promover una mirada integral e interdisciplinaria sobre el cuidado del recién nacido y su familia, desde el nacimiento hasta la educación inicial.

Durante la jornada se compartieron conocimientos, experiencias y herramientas vinculadas al desarrollo infantil temprano, las prácticas humanizadas y el acompañamiento integral de bebés y sus familias.

Salud en la primera infancia Las exposiciones estuvieron a cargo de disferentes profesionales que abordaron temáticas como el seguimiento del bebé desde la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), el cuidado de los recién nacidos prematuros, la educación familiar, los vínculos tempranos, la salud mental perinatal y los desafíos de la primera infancia. Además, se compartió una experiencia familiar vinculada a la UCIN.

La vicepresidenta Comunal, Fany Lis Wohlk, se dirigió a los presentes y reconoció la labor que realizan los profesionales del Centro de Salud, Dr. Eduardo Gerbaix. “Nuestro Centro de Salud es una referencia sanitaria para nuestro pueblo y la región y quiero destacar el camino para cuidar a nuestros niños; reorganizamos la atención del niño sano junto a una puericultora y musicoterapeuta, pusimos en marcha el equipo de salud mental con abordaje interdisciplinario, sostenemos campañas de promoción y prevención y capacitamos a nuestro personal. Nuestro presidente comunal, Antonio Fiorenza elige el camino de cuidar la infancia que es la mejor inversión de una comunidad”.

Jornada de interés provincial La jornada fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de la Provincia. El pedido fue solicitado por la Diputada Provincial, Silvana Di Stefano. >>Leer más: Timbúes homenajeó a su fundador José María Cullen y recordó su historia