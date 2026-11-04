El programa Cultivar entregó más de 1.500 kits de semillas de la temporada primavera-verano en Venado Tuerto Se trató de la segunda entrega del año (la anterior fue otoño-invierno) y benefició tanto a familias, particulares e instituciones 4 de noviembre 2026 · 10:42hs

Adquiridos por el municipio de Venado Tuerto a la cooperativa sanjuanina Fecoagro, los kits distribuidos incluyen semillas de acelga bressane, albahaca, cebolla, lechuga, remolacha, tomate, zanahoria y zapallo.

Con la distribución de 1500 kits de semillas de la temporada primavera-verano, tanto en las ediciones del “Venite al Parque” como en las propias oficinas de la Dirección de Emprendedurismo y Economía Social -cuando las condiciones meteorológicas imposibilitaron la realización de la feria dominical-, el programa Cultivar culminó con notable suceso la entrega de semillas de la temporada primavera-verano.

Se trató de la segunda entrega del año (la anterior fue otoño-invierno) y benefició tanto a familias, particulares e instituciones.

Semillas para fomentar la alimentación saludable “Estamos contentos por los vecinos que se sumaron al programa Cultivar, que nos ayuda a fomentar la alimentación saludable y los emprendimientos, sea por la comercialización de los plantines o por los productos que generan con las semillas. También tenemos varias instituciones que se suman, a quienes entregamos semillas y brindamos capacitaciones para la creación de huertas”, remarcó la directora de Emprendedurismo y Economía Social, Ariana González, invitando a otras instituciones interesadas a registrarse en las oficinas de Marconi 640 para encuadrarlas en la próxima entrega.

Adquiridos por el municipio de Venado Tuerto a la cooperativa sanjuanina Fecoagro, los kits distribuidos incluyen semillas de acelga bressane, albahaca, cebolla, lechuga, remolacha, tomate, zanahoria y zapallo.

“Desde el Gobierno de Venado Tuerto creemos fundamental las capacitaciones, como también hacemos desde el programa Impulso Emprendedor, acompañando a los vecinos y brindando herramientas para un uso eficiente de los kits que entregamos”, amplió Ariana. >>Leer más: Venado Tuerto fue certificada como la primera ciudad eficiente de la provincia de Santa Fe