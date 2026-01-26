Última semana de la Colonia de Vacaciones gratuita e integrativa de Granadero Baigorria Este viernes 30 de enero será la jornada de cierre de una temporada que quedará marcada por el trabajo conjunto entre las gestiones municipal y provincial 26 de enero 2026 · 14:02hs

La Escuela de Vacaciones del Camping Municipal entra en su recta final. Este viernes 30 de enero será la jornada de cierre de una temporada que quedará marcada por el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Granadero Baigorria y el gobierno de la provincia de Santa Fe, una alianza estratégica que permitió que cientos de vecinos accedieran a actividades de calidad de manera totalmente gratuita.

La convocatoria de este año reafirmó el compromiso de la gestión local con la inclusión. No se trató solo de un espacio para la infancia, sino de un verdadero punto de encuentro para la comunidad de Baigorria.

En total más de 400 niños y niñas disfrutaron de actividades recreativas y pedagógicas. El grupo "Aprendiendo", destinado a personas con discapacidad, garantizó el derecho a la recreación adaptada y profesional y los adolescentes y los adultos de la tercera edad también fueron protagonistas, con propuestas diseñadas específicamente para sus necesidades e integración.

Colonia de vacaciones gratuita Lograr que una estructura de esta magnitud funcione sin costo para las familias requiere de una gestión política activa. En ese sentido, el intendente Adrián Maglia destacó que este logro es fruto de un esfuerzo compartido: "Hacer que la Colonia sea gratuita es una decisión política. Junto a la provincia, logramos optimizar los recursos para que cada vecino de Baigorria, sin importar su edad o condición, sienta que el Estado lo acompaña y le brinda un lugar de disfrute digno y seguro".

Para el Municipio, "el éxito de la Colonia 2026 no se mide solo en números, sino en el alivio que significó para el bolsillo de las familias y en la calidad de los vínculos creados en el camping". Con el cierre de la colonia, la ciudad despide una de las temporadas más inclusivas y masivas de los últimos años.