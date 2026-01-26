La Capital | La Región | colonia de vacaciones

Última semana de la Colonia de Vacaciones gratuita e integrativa de Granadero Baigorria

Este viernes 30 de enero será la jornada de cierre de una temporada que quedará marcada por el trabajo conjunto entre las gestiones municipal y provincial

26 de enero 2026 · 14:02hs
En total más de 400 niños y niñas disfrutaron de actividades recreativas y pedagógicas. También participan de las actividades grupos de personas discapacitadas

En total más de 400 niños y niñas disfrutaron de actividades recreativas y pedagógicas. También participan de las actividades grupos de personas discapacitadas, adolescentes y adultos mayores.

La Escuela de Vacaciones del Camping Municipal entra en su recta final. Este viernes 30 de enero será la jornada de cierre de una temporada que quedará marcada por el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Granadero Baigorria y el gobierno de la provincia de Santa Fe, una alianza estratégica que permitió que cientos de vecinos accedieran a actividades de calidad de manera totalmente gratuita.

La convocatoria de este año reafirmó el compromiso de la gestión local con la inclusión. No se trató solo de un espacio para la infancia, sino de un verdadero punto de encuentro para la comunidad de Baigorria.

En total más de 400 niños y niñas disfrutaron de actividades recreativas y pedagógicas. El grupo "Aprendiendo", destinado a personas con discapacidad, garantizó el derecho a la recreación adaptada y profesional y los adolescentes y los adultos de la tercera edad también fueron protagonistas, con propuestas diseñadas específicamente para sus necesidades e integración.

Colonia de vacaciones gratuita

Lograr que una estructura de esta magnitud funcione sin costo para las familias requiere de una gestión política activa. En ese sentido, el intendente Adrián Maglia destacó que este logro es fruto de un esfuerzo compartido: "Hacer que la Colonia sea gratuita es una decisión política. Junto a la provincia, logramos optimizar los recursos para que cada vecino de Baigorria, sin importar su edad o condición, sienta que el Estado lo acompaña y le brinda un lugar de disfrute digno y seguro".

Para el Municipio, "el éxito de la Colonia 2026 no se mide solo en números, sino en el alivio que significó para el bolsillo de las familias y en la calidad de los vínculos creados en el camping". Con el cierre de la colonia, la ciudad despide una de las temporadas más inclusivas y masivas de los últimos años.

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Ola de calor: cinco consejos para cuidar la salud neurológica

Qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala: No sé cómo llamarlo: crush, amor

Armando Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newells

Choferes de Uber paran por primera vez en Rosario: reclaman por "tarifas congeladas"

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

