Villa Gobernador Gálvez: 3000 vecinos realizaron trámites con el operativo "Santa Fe Acá" El dispositivo estuvo apostado en la plaza San Martín y busca acercar a la ciudadanía con múltiples agencias del Estado provincial 11 de marzo 2026 · 15:40hs

Sequeira y Dolce, durante el operativo que el programa "Santa Fe Acá" desplegó en Villa Gobernador Gálvez.

Durante lunes y martes, las oficinas móviles del programa "Santa Fe Acá" estuvieron en la plaza San Martín de Villa Gobernador Gálvez, a las que acudieron miles de personas para realizar diferentes trámites y recibir asistencia. Los vecinos pudieron realizar múltiples trámites, realizar consultar y sacar turnos médicos.

Santa Fe Acá es una iniciativa del gobierno provincial que nuclea a todas sus áreas de gestión junto a gobiernos locales e instituciones de la sociedad civil y que, a través de operativos de despliegue territorial, busca acercar a la ciudadanía las capacidades de respuesta del Estado, vinculando servicios y políticas públicas a los territorios y sus comunidades.

"Cuando el Estado se acerca a los barrios, se facilitan trámites y se garantizan derechos", aseguró el director provincial de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce, quien estuvo acompañado por la concejala Liliana Sequeira. A su vez, manifestó que seguirán "trabajando para que estas iniciativas lleguen a más vecinos de la ciudad". El funcionario detalló que quienes se acercaron a las oficinas móviles pudieron realizar trámites de DNI, hacerse lentes, solicitar partidas de nacimientos, efectuarse controles de salud, vacunarse, realizar controles bucodentales y recibir atención en la campaña de salud animal.

Respecto al operativo, detalló que se aplicaron 257 vacunas, se realizaron 562 controles oftalmológicos y se entregaron 426 anteojos a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, quienes se beneficiaron con un elemento tan importante para la vida cotidiana y la educación. “A veces, por los altos costos, es imposible que gente de bajo poder adquisitivo pueda comprarlos”, expresó Dolce.