Timbúes: el Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix recibió una nueva ambulancia El presidente comunal Antonio Fiorenza, junto a funcionarios comunales, presentó el vehículo que se sumó a la flota sanitaria local con mejores prestaciones 11 de marzo 2026 · 15:40hs

La gestión comunal de Timbúes presentó la nueva ambulancia que se sumó a la flota de vehículos del Centro de Salud Dr. Eduardo Gerbaix. Los encargados de dar a conocer las características de la unidad móvil fueron el presidente comunal, Antonio Fiorenza, junto a la secretaria de Salud, Silvia Yus, y la directora médica del centro de asistencia, Esilda Giancola. De esta forma la nueva ambulancia se puso al servicio de la salud de los vecinos timbuenses.

Desde el área de salud local, explicaron que esta nueva incorporación significa “un avance importante, ya que el móvil resulta especialmente beneficioso para la atención en accesos difíciles en zonas de circulación reducida”. De esta forma, optimiza los tiempos de desplazamiento y de respuesta, posibilitando mayor maniobrabilidad en terrenos complejos donde las ambulancias convencionales presentan limitaciones.

Prestaciones de la ambulancia Asimismo, permite realizar una evaluación clínica inmediata y sistematizada del paciente en el lugar del evento e identificación precoz de criterios de gravedad o riesgo de deterioro clínico.

El dispositivo cuenta con capacidad para brindar soporte vital avanzado, incluyendo: RCP avanzada, oxigenoterapia, administración de medicación de urgencia, monitoreo clínico continuo (signos vitales y parámetros básicos) y definir la conducta asistencial más adecuada según evolución clínica.

Timbúes y la inversión en salud Fiorenza, manifestó: "Nos enorgullece seguir invirtiendo en la salud de los timbuenses. A partir de hoy queda en funcionamiento esta nueva unidad, que traerá importantes beneficios para brindar respuesta inmediata ante emergencias médicas. Es una prioridad de nuestro gobierno seguir invirtiendo para mejorar la salud pública de nuestros vecinos timbuenses".