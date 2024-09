Leticia Di Gregorio: "La obra pública para General López es histórica"

¿Qué cuentan los referentes del radicalismo respecto a períodos anteriores?

Es una lógica distinta porque el gobernador es otro. Por primera vez hemos sesionado diciembre, enero y febrero con una batería de leyes importantes. Respondimos muy bien a esas leyes que nos pidió el gobernador, que tenían que ver sobre todo con la seguridad y que eran muy importantes para Rosario. Todos los ministros relacionados con los temas vinieron, nos contaron la ley de punta a punta y hubo tiempo para charlar, sugerir y modificar.

¿Pesa ser la única mujer de la Cámara?

No, no pesa. Al contrario: me tratan bien mis compañeros. Me tienen mucha paciencia y me tratan con mucho respeto. También, por como soy y por la experiencia de otros trabajos, estoy muy acostumbrada a trabajar con hombres. Me llevo muy bien, me adapto, casi que soy como una de ellos.

El senador, senadora en tu caso, suele ser un nexo entre el territorio y el Senado, también con el Ejecutivo. ¿Cuáles son las principales demandas de los vecinos del departamento en esta etapa?

Hoy lo que más se está pidiendo es obra pública: vivienda, los arreglos de las rutas, más escuelas. Gracias a Dios, estoy viviendo una etapa histórica para cualquier político, porque casi no hay que ir a Santa Fe a ir a gestionar y golpear puertas, las obras están apareciendo. Trabajé muchos años al lado de Lisandro Enrico e incluso en gobiernos del Frente Progresista había que venir, insistir, gestionar y reunirse con ministros y secretarios. En mi caso, hoy es todo mucho más fácil. Lisandro conoce con detalle porque él soñó, planificó y presentó cada proyecto de las obras que son necesarias para el departamento. Estamos avanzados respecto a otros senadores porque tenemos los proyectos listos para licitarlos, pero todos los senadores ven que hay una apertura por parte del gobernador y sus ministros. Siempre somos bien recibidos y tenemos la mayoría de las veces una respuesta positiva.

Más allá de que vino de joven a estudiar a Rosario el gobernador es del departamento, ¿se sienten locales en el gobierno?

Sí, el gobernador nació en Hughes, tiene la dirección todavía en el documento y va a votar cada vez que tenemos elecciones. Tenemos al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, que es de Labordeboy, cerquita de Hughes, la ministra de Salud, Silvia Ciancio, es de Elortondo, y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, es de Venado Tuerto. Estamos representados por primera vez en cantidad.

Cuando se habla de seguridad Rosario y Santa Fe han concentrado la atención, pero el intendente de Venado, Leonel Chiarella también viene planteando el tema. ¿Cómo está la situación en la ciudad después del cambio de gobierno?

Se ha visto una mejora importante, a una escala menor que en Rosario, pero también con más patrulleros y más gente en la calle. Es una lucha que venimos dando desde hace muchos años. Como senador Lisandro Enrico empezó con las denuncias de la venta de drogas en búnkers -nosotros allá le decimos kioskos, porque son más pequeños-, el intendente Chiarella sigue en la misma línea y yo también he hecho varias denuncias. Lo tomamos como una obligación, un servicio, porque la gente te trae los datos y no se anima a denunciar, porque a veces son vecinos o incluso familiares. En localidades pequeñas como las que hay en el departamento un kiosquito que vende desde el garage de una casa implica que haya motitos todo el día. Allá todavía los chicos juegan en la vereda y esto rompe mucho con la tranquilidad y la seguridad de cada barrio. Estamos firmes en esa lucha. La inseguridad con robos es como en todos lados, pero se ve un cambio con esta gestión.

Las obras en carpeta

Decías que tienen la ventaja de que el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, ha sido senador del departamento. ¿Cuáles son las obras más importantes en curso y las que van a venir?

Las que ya abrimos sobres y se están trabajando son por ejemplo la repavimentacion de las rutas 94 y 8. En poco tiempo se inicia la repavimentación de la ruta 14, desde Christophersen hasta Diego de Alvear. Ustedes no saben lo que es para la gente que ha deseado durante años estas obras que se estén terminado escuelas, como la 335 de Rufino, la 224 en Hughes y la 238 en Venado Tuerto. Se va a hacer un edificio nuevo para la escuela de arte número 3 de Venado y el profesorado número 7, una obra muy esperada y que está en la intersección de las rutas 8 y 33. Ahora en septiembre se abren los sobres para la licitación de la circunvalación que una a esas dos rutas y rodee a Venado Tuerto, una obra que le va a dar muchísima agilidad al tránsito. La obra de la autopista 33 la vemos cada vez más difícil. Hay que ser realistas, no podemos prometer algo que además depende de Nación. También abrimos los sobres de licitación para la nueva ruta 96 que va a unir Venado Tuerto con la ruta 14 en Miguel Torres y de ahí vendríamos a Rosario sin tocar en ningún momento la 33, que es el anhelo de todos los del sur de la provincia. Estamos firmando obras para más de mil aulas y en Diego de Alvear, la localidad más austral de la provincia de Santa Fe, en el límite con Buenos Aires, estamos iniciando la red de cloacas para dos mil personas que viven allí. Estamos firmando convenios todo el tiempo. Es histórico, siempre le digo a los presidentes comunales que asumieron en diciembre por primera vez que el nivel de obras y ayuda que están recibiendo no es normal y no fue siempre así. Venimos de cuatro años de mucho abandono. Parecía que la provincia se terminaba en General López, por la relación que tenían con Lisandro. Siempre fue una persona muy trabajadora, muy gestora, que lo tenían tachado de algunos listados. Sentimos mucha discriminacióin en obras y en trato y estamos tratando de revertir eso.

image.png LA CAPITAL/Virginia Benedetto

El gobernador planteó el tema de las rutas en el acto de la Bolsa de Comercio y el ministro Enrico fue nueve veces a Buenos Aires por este tema. ¿Por qué no se puede destrabar esta cuestión?

Yo me pregunto lo mismo. Qué mejor para ellos que nos tiren las rutas por la cabeza a nosotros y nos hagamos cargo. Lo que pasó en estos nueve meses es que ha cambiado mucho la gente en los distintos ministerios. Lo que dijo Maxi en ese discurso emociona: dennos las rutas y nosotros nos hacemos cargo. Hay un plan armado. Hay muchas rutas en mal estado, como la 1 y la 11, pero la 33 está en condiciones pésimas. Se ha cobrado un montón de vidas y nosotros la transitamos todo el tiempo. Ojalá la puedan ceder a la provincia, ya no para hacer la autopista, pero por lo menos para repavimentarla.

Desilusión con Milei

General López es un departamento productivo, ¿qué sentiste cuando en el acto en la Bolsa de Comercio el presidente no dio ninguna señal al mundo agropecuario?

Me desilusionó. No mencionó que estaba en el 140 aniversario de la Bolsa, dio una clase de economía y fue muy agresivo hacia la política en general. No era el ambiente. Eso hizo que el discurso de Maxi se eleve más. Fue increíble el repaso de lo que se hizo hasta el momento: el ahorro y el ajuste, pero con honestidad, y hacia dónde se está volcando esa plata. Además, Milei llegó y no escuchó ni al presidente de la Bolsa, ni a Pablo Javkin ni a Maxi. Por ahí compartimos algunas cuestiones ideológicas o de la marcha del gobierno, pero no las formas.

De acá a fin de año se vienen discusiones importantes, como las reformas previsional y constitucional. ¿En paralelo estás trabajando otros proyectos relacionados con el departamento o estás enfocada en esa agenda?

Sí, se vienen proyectos importantes como la reforma previsional y la reforma de la Constitución pero siempre uno está pensando en cosas que tengan que ver con el departamento. Por ejemplo, que las obras estén incluidas en el presupuesto. Presenté una ley de iniciativa privada, para que privados puedan hacer proyectos de obras, porque ahí hay un cuello de botella. Por supuesto, después la obra seguiría los canales normales de una licitación.

image.png

¿Creés que es la oportunidad para saldar la deuda con la reforma constitucional?

Creo que sí. Santa Fe es una de las dos provincias que quedan nada más sin actualizar su Constitución. Nos enfocamos en la reelección del gobernador, pero hay otras cuestiones, mucho más importantes, que hacen a la vida diaria, muchos derechos que no existían en ese momento. También hay cuestiones de elecciones. Por ejemplo, nuestros presidentes comunales están renovando cada dos años su comisión, por lo que están en campaña permanente. Los mandatos tendrían que extenderse a cuatro años y todas las elecciones deberían ser cada cuatro años, para que sean parejas y menor el gasto para la provincia. Hay consenso de todos los partidos, más allá del tema de la reelección del gobernador. Que, dicho sea de paso, es el único cargo de la provincia que no tiene esta posibilidad.

Enrico y la reelección de Pullaro

Hasta ahora, Pullaro no tiene reelección. Hay que ver qué sucede con la reforma. En el caso de que no se llegue a un consenso, ¿lo ves a Enrico con potencial de candidato a gobernador?

A Lisandro siempre lo veo con potencial, porque lo conozco mucho, sé como trabaja. Ahora lo estamos viendo a Maxi, con su manera de trabajar 24/7, recorriendo toda la provincia. A Lisandro también hay que seguirle el ritmo. Está demostrando en la provincia lo mismo que hizo en el departamento. Tiene la capacidad suficiente y de sobra para hacerlo, pero por supuesto entiendo que habrá otras opciones de otros lugares de la provincia.

Estudiaste comunicación social en la UNR y trabajaste mucho tiempo de periodista en Venado antes de sumarte al equipo de Enrico, ¿qué herramientas te dejó la carrera y la profesión para la actividad política?

Sí, me recibí acá en Rosario, después me volví a mi ciudad y trabajé muchos años en los medios, sobre todo en la radio. Hacía radio los sábados en LT29, la única AM que tenemos allá. El trabajo en los medios me ha dejado la facilidad de hablar, no me cuesta (se ríe), pero también el estar informada, el hacer análisis. Eso no te lo da sólo la carrera sino que podés hacerlo en tu casa, leyendo medios. La verdad es que para mí son muy cercanos, amo los medios de comunicación.