Leticia Di Gregorio: "La nueva ley debe respetar la realidad de todo el territorio"

La senadora provincial Leticia Di Gregorio, se refirió a las reuniones con legisladores y representantes municipales para enriquecer el proyecto de la ley orgánica de municipios

El tratamiento continuará en el Senado en los próximos días, en el marco del debate legislativo de una de las reformas institucionales derivadas de la nueva Constitución santafesina.

La nueva ley orgánica de municipios, enviada por el Poder Ejecutivo y con estado parlamentario en el Senado, comenzó a ser analizada en una serie de encuentros institucionales realizados en Santa Fe y Rosario . La iniciativa apunta a establecer un nuevo régimen para los gobiernos locales, en el marco de la reforma constitucional que dispone que todas las localidades pasen a ser municipios.

En ese contexto, la senadora provincial Leticia Di Gregorio participó de reuniones junto a legisladores, intendentes, concejales y representantes comunales, en una instancia previa al tratamiento en comisión . Los encuentros estuvieron orientados a intercambiar aportes técnicos y políticos para enriquecer el proyecto.

La legisladora señaló que “la reforma constitucional nos plantea un nuevo escenario institucional y es necesario que la ley contemple esa transformación con reglas claras para todas las localidades”.

En esa línea, la representante del departamento General López sostuvo que “tenemos la responsabilidad de llevar la mirada de nuestras comunas y municipios a esta discusión, porque el nuevo régimen va a impactar en la organización y el funcionamiento de cada gobierno local”.

El proyecto establece una normativa integral que regula competencias, atribuciones y funcionamiento de los municipios en toda la provincia. El tratamiento continuará en el Senado en los próximos días, en el marco del debate legislativo de una de las reformas institucionales derivadas de la nueva Constitución santafesina.

“Esta es una discusión que ordenará hacia el futuro el sistema institucional santafesino por muchos años, por eso es muy importante que el resultado sea fruto del diálogo y el consenso”, resumió Di Gregorio.

