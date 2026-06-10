Puerto San Martín realizó una jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente , el Instituto Superior N.º 25 "Beppo Levi" llevó adelante una jornada de concientización y educación ambiental en el Centro Cultural Batalla Punta Quebracho, con el auspicio de la Municipalidad de Puerto General San Martín . La propuesta convocó a instituciones educativas de la ciudad, organizaciones sociales y al Centro de Día Grupo Despertar.

La jornada tuvo como objetivo promover el compromiso con el cuidado del ambiente a través de actividades participativas, exposiciones e intercambio de experiencias. En ese marco, se destacó el valor de la educación como herramienta clave para generar cambios positivos en la comunidad.

Uno de los aspectos más significativos de la actividad fue la participación de niños y niñas del Jardín de Infantes N.º 314, quienes, a través de trabajos, expresiones artísticas y mensajes vinculados al cuidado de la naturaleza, demostraron que la conciencia ambiental puede construirse desde los primeros años de vida. Sus intervenciones reflejaron valores como el respeto por el entorno, el uso responsable de los recursos y la importancia de preservar el planeta para las futuras generaciones.

La presencia de estudiantes de distintos niveles educativos amplió esa mirada y generó un espacio de encuentro en el que las experiencias y proyectos ambientales desarrollados por cada institución pudieron compartirse y enriquecerse. Así, la jornada puso en valor el rol de las escuelas y organizaciones como agentes de transformación social, capaces de impulsar hábitos sostenibles que trasciendan las aulas y lleguen a cada hogar.

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Ideas y proyectos

Entre los participantes de la jornada estuvieron el Jardín de Infantes N.º 314, con un taller de esencias, acuarelas vegetales y trabajos con arcilla y barro; el Centro de Día Grupo Despertar, con un taller de huerta y elaboración de dulce de calabaza con productos de su propia cosecha; la ENET N.º 477, que presentó tres proyectos, entre ellos calefones solares para ilustrar el aprovechamiento de la radiación solar, paneles solares y un tablero electrónico; el Polo Educativo UNR PGSM, con un taller de reutilización de material reciclable; el Batallón de Arsenales 603 “San Lorenzo”, ubicado en Fray Luis Beltrán, que expuso sobre la Reserva Natural de la Defensa Isla Martín Fierro, un predio de 211 hectáreas que protege importantes humedales del Delta e islas del río Paraná; y el ISET N.º 25, en la carrera de Analista en Medio Ambiente, con un taller de reciclaje y reutilización de residuos, clasificación y puesta en origen.

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Bajo el lema “Donde hay respeto hay vida”, la jornada dejó un mensaje claro: el cuidado del ambiente comienza con la educación y la concientización de los más pequeños, pero se fortalece cuando toda la comunidad asume el compromiso de construir un futuro más sustentable para las próximas generaciones.