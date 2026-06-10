La Capital | La Región | Puerto San Martín

Puerto San Martín realizó una jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente

El Centro Cultural Batalla Punta Quebracho fue escenario de una jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente con amplia participación ciudadana de Puerto San Martín

10 de junio 2026 · 18:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
La actividad reunió a estudiantes de distintos niveles en una propuesta de concientización ambiental.

La actividad reunió a estudiantes de distintos niveles en una propuesta de concientización ambiental.
Puerto San Martín realizó una jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente

Puerto San Martín realizó una jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente

Puerto San Martín realizó una jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Instituto Superior N.º 25 "Beppo Levi" llevó adelante una jornada de concientización y educación ambiental en el Centro Cultural Batalla Punta Quebracho, con el auspicio de la Municipalidad de Puerto General San Martín. La propuesta convocó a instituciones educativas de la ciudad, organizaciones sociales y al Centro de Día Grupo Despertar.

La jornada tuvo como objetivo promover el compromiso con el cuidado del ambiente a través de actividades participativas, exposiciones e intercambio de experiencias. En ese marco, se destacó el valor de la educación como herramienta clave para generar cambios positivos en la comunidad.

Puerto San Martín escuela (3)

Educación ambiental y comunidad en Puerto San Martín

Uno de los aspectos más significativos de la actividad fue la participación de niños y niñas del Jardín de Infantes N.º 314, quienes, a través de trabajos, expresiones artísticas y mensajes vinculados al cuidado de la naturaleza, demostraron que la conciencia ambiental puede construirse desde los primeros años de vida. Sus intervenciones reflejaron valores como el respeto por el entorno, el uso responsable de los recursos y la importancia de preservar el planeta para las futuras generaciones.

La presencia de estudiantes de distintos niveles educativos amplió esa mirada y generó un espacio de encuentro en el que las experiencias y proyectos ambientales desarrollados por cada institución pudieron compartirse y enriquecerse. Así, la jornada puso en valor el rol de las escuelas y organizaciones como agentes de transformación social, capaces de impulsar hábitos sostenibles que trasciendan las aulas y lleguen a cada hogar.

Puerto San Martín escuela (2)

Ideas y proyectos

Entre los participantes de la jornada estuvieron el Jardín de Infantes N.º 314, con un taller de esencias, acuarelas vegetales y trabajos con arcilla y barro; el Centro de Día Grupo Despertar, con un taller de huerta y elaboración de dulce de calabaza con productos de su propia cosecha; la ENET N.º 477, que presentó tres proyectos, entre ellos calefones solares para ilustrar el aprovechamiento de la radiación solar, paneles solares y un tablero electrónico; el Polo Educativo UNR PGSM, con un taller de reutilización de material reciclable; el Batallón de Arsenales 603 “San Lorenzo”, ubicado en Fray Luis Beltrán, que expuso sobre la Reserva Natural de la Defensa Isla Martín Fierro, un predio de 211 hectáreas que protege importantes humedales del Delta e islas del río Paraná; y el ISET N.º 25, en la carrera de Analista en Medio Ambiente, con un taller de reciclaje y reutilización de residuos, clasificación y puesta en origen.

Puerto San Martín escuela (1)

Bajo el lema “Donde hay respeto hay vida, la jornada dejó un mensaje claro: el cuidado del ambiente comienza con la educación y la concientización de los más pequeños, pero se fortalece cuando toda la comunidad asume el compromiso de construir un futuro más sustentable para las próximas generaciones.

Noticias relacionadas
El procedimiento por el robo se realizó en Suipacha al 2100.

Operativo insólito por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta

Pedro Alberto Pili Rodríguez. Exsecretario de la Municipalidad de San Lorenzo condenado por crímenes de lesa humanidad

San Lorenzo: murió el exsecretario municipal Pedro "Pili" Rodríguez

El muchacho fue visto por última vez el 5 de junio en Villa Constitución.

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda

El título de propiedad representa no solo la seguridad jurídica sobre el inmueble, sino también el acceso a créditos, herencias y una plena integración a la formalidad urbana.

Familias roldanenses recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas

Ver comentarios

Las más leídas

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Lo último

Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial como un ajuste a cuenta de la deuda

Los docentes de la UTN aceptaron el aumento salarial "como un ajuste a cuenta de la deuda"

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Una nota de La Capital sobre el declive del socialismo santafesino derivó en un cruce político dentro de la alianza oficialista. El diputado Paulón cuestionó el parque acuático impulsado por el municipio y Ariel Bermúdez le respondió con dureza en redes
El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron
Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
La Región

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes
Policiales

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado
Policiales

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual
Policiales

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación que requirió La Libertad Avanza
La Ciudad

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación que requirió La Libertad Avanza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Ovación
La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos
Ovación

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

Tenis: el country de Provincial fue la sede de un encuentro de mini tenis Etapa Naranja

Tenis: el country de Provincial fue la sede de un encuentro de mini tenis Etapa Naranja

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Policiales
Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel
Policiales

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia y hubo nuevos incidentes

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

La Ciudad
Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos
La Ciudad

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación que requirió La Libertad Avanza

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación que requirió La Libertad Avanza

Docentes universitarios rosarinos analizan si levantan o confirman el paro de la semana próxima

Docentes universitarios rosarinos analizan si levantan o confirman el paro de la semana próxima

En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario

En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario
Zoom

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos
Policiales

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados
Policiales

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada
Policiales

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles que no mejora, con neblina y nubes

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda
La Región

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda

Alertan por la falta de seguridad en las instalaciones eléctricas de Rosario

Por Matías Petisce
La Capital

Alertan por la falta de seguridad en las instalaciones eléctricas de Rosario

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación
Economía

Trabajadores reactivaron un frigorífico en Villa G. Gálvez tras 7 meses de ocupación

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria
Policiales

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos
La Ciudad

La Comedia Municipal eligió una obra porteña y desató críticas de artistas rosarinos

A un año de la condena firme a Cristina Kirchner: cuándo podrá pedir la libertad condicional
Política

A un año de la condena firme a Cristina Kirchner: cuándo podrá pedir la libertad condicional

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas
Policiales

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newells en el Coloso
Ovación

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newell's en el Coloso

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe
Politica

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país
Economía

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril
Economía

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Por Carlos Durhand
Ovación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba
Información General

Encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario
Policiales

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario