Inauguraron en Venado Tuerto la ampliación del Gasoducto Regional Sur

La obra es de vital importancia para las localidades del sur provincial que desde ahora contarán con servicio de gas natural o verán ampliada su capacidad de distribución

La iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno provincial para “fortalecer la infraestructura energética, potenciar la producción, atraer inversiones y garantizar el acceso a una energía más competitiva”.

Este jueves por la mañana el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró en Venado Tuerto el Gasoducto Regional Sur , una obra estratégica que demandó una inversión cercana a los 18.000 millones de pesos y que beneficiará a más de 10.000 habitantes de nueve localidades del sur provincial.

El proyecto contempla nuevos ramales y refuerzos en Casilda, Firmat, Villada y Melincué , además de mejoras en las estaciones reguladoras de presión y la ampliación de la capacidad de abastecimiento en Carmen, Murphy, Chovet, Teodelina y Venado Tuerto.

La iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno provincial para “fortalecer la infraestructura energética, potenciar la producción, atraer inversiones y garantizar el acceso a una energía más competitiva”.

Más calidad de vida para el sur

Durante el acto, que tuvo lugar en el Parque Industrial La Victoria de Venado Tuerto, Pullaro destacó que uno de los principales objetivos de la obra es mejorar la competitividad de las industrias y empresas santafesinas.

“El primer objetivo de esta inversión es que muchas industrias y empresas de la provincia puedan acceder al gas natural y reducir sus costos energéticos en casi un 60 %. En muchos casos, la energía representa entre el 15 y el 20 % del costo final de producción, por lo que esta obra tiene un impacto directo y positivo en el empleo”, señaló.

Beneficios para las familias

El gobernador también remarcó los beneficios que el acceso al gas natural tendrá para las familias. “Este cambio no solo reduce de manera significativa el costo de la energía, sino que mejora la calidad de vida de los vecinos”, afirmó.

Asimismo, subrayó el papel de la obra pública como herramienta de desarrollo territorial. “Permite mejorar los niveles de igualdad y contribuir a un crecimiento más equilibrado en toda la provincia”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que durante los primeros 29 meses de gestión el gobierno provincial invirtió el equivalente a 2.160 millones de dólares en infraestructura. “Lo hicimos para mejorar la calidad de vida de los santafesinos, con un Estado más eficiente y demostrando que en Santa Fe la obra pública no es sinónimo de corrupción, sino de desarrollo, igualdad y trabajo”, aseguró.

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“Le decimos al país que existe un modelo diferente: que se puede hacer obra pública con transparencia y pensar en el desarrollo productivo para generar impacto económico en cada una de las localidades”, añadió.

Gasoducto y desarrollo

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que pocas provincias están ejecutando actualmente obras de infraestructura de esta magnitud.

“Eso es lo que nos distingue: cumplir la palabra, tener un plan y ejecutarlo pensando en los usuarios y en las necesidades del sector productivo”, afirmó.

Además, señaló que las inversiones impulsadas por la provincia buscan mejorar la competitividad de las empresas y generar bienestar para toda la comunidad. “Se trata de una política anticíclica que se traduce en trabajo para nuestras empresas y nuestros trabajadores”, sostuvo.

Más hogares con servicio

Por su parte, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, destacó que el gasoducto permitirá ampliar el acceso al servicio para hogares, industrias y empresas. “Contar con gas natural significa reducir costos energéticos y fortalecer una estructura productiva tan diversa como la que tiene Santa Fe”, señaló.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, consideró que la obra representa una herramienta clave para el desarrollo regional. “Permitirá expandir la red domiciliaria en distintas localidades, mejorar la calidad de vida de los vecinos y brindar mayor seguridad”, indicó. Además, valoró la decisión política de avanzar con infraestructura energética y vial orientada a la producción y la generación de empleo.

Mil kilómetros de red

Finalmente, el CEO de la empresa Litoral Gas, Dante Dell’Elce, destacó el alcance del plan provincial de expansión energética.

“El programa impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro incorporará más de 600 kilómetros de gasoductos, a los que se sumarán otros 400 kilómetros en los próximos años” indicó Dell’Elce y agregó que a ese ritmo la provincia contará con más de 1.000 kilómetros de infraestructura gasífera construida con altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia”, concluyó.

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