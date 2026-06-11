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"Gol gana en el aula", una propuesta de la provincia para favorecer la comprensión lectora

A través del Plan Provincial de Lectura, el Ministerio de Educación distribuirá 1.800 ejemplares del libro de Damián Andreoli, que reúne 11 historias de fútbol ambientadas en distintos pueblos santafesinos

11 de junio 2026 · 12:00hs
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La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Plan Provincial de Lectura

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Plan Provincial de Lectura, una política educativa que busca fortalecer los aprendizajes y consolidar la lectura como una herramienta fundamental para el desarrollo cultural, educativo y ciudadano.
Gol gana en el aula, una propuesta de la provincia para favorecer la comprensión lectora

Gol gana en el aula, una propuesta de la provincia para favorecer la comprensión lectora

Gol gana en el aula, una propuesta de la provincia para favorecer la comprensión lectora

Con el objetivo de promover la lectura y fortalecer la comprensión lectora en las escuelas primarias santafesinas, el gobierno provincial presentó la propuesta “Gol Gana llega al aula”, una iniciativa que acerca a los alumnos relatos vinculados con la identidad y la vida de las comunidades santafesinas, en el marco del Plan de Lectura 2026.

Durante presentación, que estuvo encabezada por los ministros de Educación, José Goity, y de Cultura, Susana Rueda, más de 150 alumnos de sexto grado de las escuelas Nº 66, Nº 775 y Nº 1078 de Rosario compartieron una experiencia junto al escritor santafesino Damián Andreoli, autor de “Gol Gana”, una obra que reúne once historias de fútbol ambientadas en distintos pueblos de la provincia.

Gol gana4

Sobre la propuesta, Goity destacó que el objetivo es “promover la lectura, porque es algo maravilloso y fundamental, pero para que se pueda leer tiene que haber libros. Y el protagonista fundamental es este libro “Gol Gana”, que cuenta historias muy lindas, y queremos que llegue a cada una de sus escuelas, para que lo puedan leer”. Por este motivo, el Ministerio de Educación distribuirá 1.800 ejemplares en los establecimientos primarios santafesinos para acompañar el trabajo pedagógico en las aulas y fomentar el hábito de la lectura.

Gol gana la lectura

“Queremos poner en la centralidad el libro y la lectura, porque todo lo que aprendemos lo aprendemos a través de la lectura, por eso nuestro gobernador Maximiliano Pullaro nos dijo que teníamos que diseñar un Plan de Lectura, para fortalecerla”, concluyó el ministro.

Gol gana2

Luego del encuentro con los alumnos, Damián Andreoli manifestó que “cuando esto empezó no entraba en ningún sueño pensar que lo que uno escribe lo lean otros; y que el Estado se fije y sea el encargado de hacerlo llegar, de punta a punta, a toda la provincia es algo maravilloso. Estoy muy agradecido, porque niños de sexto, séptimo y de todas las edades, empaticen con esta literatura muy santafesina, de la hora de la siesta, de pueblo, de pelota”.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Plan Provincial de Lectura, una política educativa que busca fortalecer los aprendizajes y consolidar la lectura como una herramienta fundamental para el desarrollo cultural, educativo y ciudadano.

Estuvieron presentes Daiana Gallo Ambrosis, secretaria de Gestión Territorial Educativa, y Virginia Gaibazzi, delegada de la Región VI de Educación.

Juegos Suramericanos

La jornada, que se realizó en el Museo del Deporte de la ciudad de Rosario, incluyó además la presencia de Capi, la mascota oficial de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que participó de actividades recreativas e intervenciones junto a los estudiantes.

Gol gana3

Al respecto, Rueda se dirigió a los alumnos presentes para contarles que en el Museo hay un espacio dedicado a Messi, y “antes de que empiecen los Juegos Suramericanos va a estar el espacio Di Maria”; y les señaló que “dicen que los adultos tiene que leer 30 páginas por día, ustedes podrían empezar por 5, para agarrarle el gustito” a la lectura.

>>Leer más: "Gol gana" en General Lagos: "La miniserie es un golazo de media cancha"

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