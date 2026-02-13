La Capital | La Región | inversión

Anunciaron una inversión histórica para mejorar el sistema de agua potable en Santa Isabel

La senadora provincial Leticia Di Gregorio, confirmó la llegada de una inversión superior a los 125 millones de pesos para optimizar el sistema de abastecimiento de la localidad

Este proyecto permitirá mejorar de manera integral el sistema que actualmente presta la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Santa Isabel Ltda.

En el marco del 118 aniversario de Santa Isabel y durante el cierre de A Todo Pulmón en su edición número 25, la senadora provincial Leticia Di Gregorio anunció el domingo último la llegada de una inversión de $125.696.477,36 destinada a la optimización del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad, una obra largamente esperada por la comunidad.

Se trata de una gestión que la senadora provincial Leticia Di Gregorio viene sosteniendo junto al ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico; el presidente comunal, Pablo Giorgis y la minoría comunal de Santa Isabel, con el objetivo de dar respuesta a una problemática estructural vinculada al servicio de agua potable, que históricamente generó dificultades en el pueblo.

Inversión histórica

“Después de varias reuniones y gestiones, finalmente podemos confirmar la llegada de esta inversión de más de 125 millones de pesos para mejorar el sistema de agua potable de Santa Isabel, una obra muy necesaria que le va a hacer muy bien al pueblo y a la cooperativa”, valoró la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Mejorar el sistema de agua potable

Este proyecto permitirá mejorar de manera integral el sistema que actualmente presta la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Santa Isabel Ltda., a partir del recambio de cañerías, la ejecución de nuevas perforaciones y la ampliación de la capacidad de reserva, fortaleciendo un servicio esencial para los vecinos y acompañando el crecimiento de la localidad.

“La concreción de esta inversión marca un punto de inflexión para Santa Isabel y expresa una definición política clara: priorizar infraestructura básica en todas las localidades. La intervención provincial permite esto, resolver un problema estructural, fortalecer a la cooperativa local y garantizar un servicio esencial para el desarrollo del pueblo”, cerró la senadora.

