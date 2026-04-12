La UBA llega a Venado Tuerto con un posgrado de gestión estratégica en agronegocios

Una iniciativa público-privada y el impulso de la Municipalidad y de la Facultad de Agronomía posibilitan esta formación académica de nivel superior

Con inicio de clases programado para el 15 de mayo, su desarrollo será en sedes itinerantes (empresas e instituciones) un viernes cada tres semanas, para un máximo de 25 participantes.

El gobierno municipal de Venado Tuerto impulsó junto a sectores privados de la ciudad, la llegada de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) con su programa Gestión Estratégica Sostenible en Alta Dirección de Agronegocios , una iniciativa de posgrado orientada a acercar a profesionales de la región formación académica de nivel superior.

La presentación se efectuó en la sala Garnier del Palacio Municipal, con la presencia del intendente interino Juan Ignacio Pellegrini, la gerenta de Recursos Humanos de la firma Venturino, Belén Bravo y Mariano Villani, responsable de Relaciones Institucionales del Programa de Agronegocios de la Fauba.

Acompañaron el anuncio la secretaria de Desarrollo Productivo, Camila Vicente, actores del Plan Estratégico Participativo (PEP) y referentes de empresas e instituciones que apoyan la iniciativa junto a la concesionaria John Deere: Nufarm, Laboratorios Peyte, Sociedad Rural Venado Tuerto y Cricex.

En el encuentro, Pellegrini comentó que “esta iniciativa surge del Plan Estratégico Participativo (PEP), que tiene una raíz importante como el polo educativo regional, por el cual venimos trabajando en Venado Tuerto desde hace mucho tiempo. Este posgrado en agronegocios es un paso más, una herramienta más de esa iniciativa”.

Luego abundó: “Cuando asumimos la gestión empezamos a pensar en los cursos, las capacitaciones y las herramientas educativas del gobierno municipal en virtud de la faz productiva de la ciudad. La idea es trabajar en conjunto en una vinculación pública-privada que nos dé la posibilidad entre todas las partes de generar riqueza, y que los vecinos de nuestra ciudad y región puedan beneficiarse de estas iniciativas”.

En la misma línea, Bravo subrayó que “traer de la mano de la UBA, una universidad tan prestigiosa, un programa de formación de agronegocios para Venado Tuerto y la región, reafirma el compromiso de todas las instituciones que somos parte de esta alianza en lograr mayor formación para nuestra región, para los profesionales que están vinculados con el agro, que sabemos que en nuestra región es muy importante”.

“Es nuestro granito de arena en esta búsqueda de la eficiencia de los procesos, de la inteligencia artificial y todos los desafíos que se nos vienen a las empresas y al sector para el futuro. Es una alternativa de formación que antes hacíamos en Buenos Aires y que ahora vamos a tener en Venado, Tuerto”, ponderó.

Laboratorio de investigación

Por su parte Villani, referente de la Fauba, agradeció el apoyo del gobierno venadense, empresas e instituciones, valorando en especial la presencia de la casa de altos estudios en una ciudad clave de la zona núcleo.

“Trabajamos en el programa de agronegocios de la Fauba generando conocimiento y ayudando a diseñar herramientas para que las empresas tengan mejores insumos para tomar decisiones. Nuestro laboratorio de investigación, de generación de conocimiento, ocurre en el espacio productivo donde hay interacciones entre distintos actores, algunos que ofrecen insumos, otros que producen, otros que transportan, que almacenan, que industrializan; otras organizaciones ponen las reglas de juego y arbitran para que esos jugadores lleven adelante su actividad, y venimos aquí con la expectativa de hacer nuestro aporte de aprendizaje”, manifestó.

El académico remarcó que esta instancia de formación contará con programas actualizados dictados por destacados docentes de la Fauba, especialistas en agronegocios.

Con inicio de clases programado para el 15 de mayo, su desarrollo será en sedes itinerantes (empresas e instituciones) un viernes cada tres semanas, para un máximo de 25 participantes; si bien ya hay un cupo cubierto por las empresas aliadas, hay otro abierto a la comunidad.

La actividad es arancelada y los interesados deben inscribirse previamente a través del mail [email protected].

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