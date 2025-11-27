La Capital | La Región | Venado Tuerto

Histórico: Venado Tuerto tendrá una sede de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario

La ciudad del sur santafesino se consolida como polo universitario, articulando esfuerzos públicos y privados en el sector educativo venadense

27 de noviembre 2025 · 08:21hs
La coordinación académica y operativa estará a cargo del municipio venadense y la UNR

La coordinación académica y operativa estará a cargo del municipio venadense y la UNR, con el objetivo de garantizar una presencia territorial sólida y accesible.
Histórico: Venado Tuerto tendrá una sede de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario

Histórico: Venado Tuerto tendrá una sede de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario

Histórico: Venado Tuerto tendrá una sede de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario

El gobierno municipal de Venado Tuerto oficializó este martes un acontecimiento sin precedentes: la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) comenzará a dictarse en la ciudad. El anuncio se concretó tras un encuentro en Rosario entre el intendente Leonel Chiarella; el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci; el decano de Ciencias Agrarias, Pablo Palazzesi; el vicedecano, Santiago Dearma; y la Escuela Salesiana de Venado Tuerto, que aportará su predio para las prácticas de campo.

Durante la presentación, en la que también fueron parte la secretaria de Territorialidad y Desarrollo Cultural, Mirian Carabajal; y la directora de Educación, Gisela Pouillastrou, el intendente Leonel Chiarella afirmó que “la apertura de esta carrera constituye un hecho trascendente para la región”, porque permitirá que jóvenes del sur santafesino accedan a “formación universitaria en una disciplina estratégica para el desarrollo productivo local y regional”.

VenadoUNR2

En este orden, subrayó que la puesta en marcha de Ingeniería Agronómica “es una decisión concreta que cambia el mapa educativo de Venado Tuerto y el sur santafesino”, y destacó que es el resultado de un trabajo sostenido con la UNR. Luego, agradeció a la firma Venturino SA y a Ricardo Venturino por ser parte de la iniciativa “lo que refleja el valor de la articulación público privada en la concreción de este gran proyecto”.

“El Municipio asumió el compromiso de ampliar la oferta universitaria y este acuerdo consolida un vínculo que venimos construyendo hace años con la Universidad y que hoy se traduce en una oportunidad real para nuestros jóvenes”, añadió Chiarella.

La UNR en Venado Tuerto

El rector Franco Bartolacci resaltó la trascendencia del anuncio al afirmar que “es una gran oportunidad para jóvenes de Venado y toda la región”, ponderando que “la UNR en todas partes garantiza el acceso a la formación pública de excelencia”, agradeciendo al intendente y la ciudad “por darnos esta oportunidad que para la Universidad Nacional de Rosario es histórica”.

El titular de la alta casa de estudios, vinculó directamente la nueva propuesta académica con el impacto que tendrá en la vida de cientos de jóvenes al señalar que “este tipo de decisiones abre puertas reales, permite que alguien pueda empezar una carrera, terminarla y que ese sueño de ser profesional sea posible sin tener que irse de su ciudad”. En esa línea, destacó que la Universidad Pública sigue consolidando su presencia territorial en Santa Fe, acercando formación superior a nuevas localidades y ampliando oportunidades educativas allí donde antes no existían.

Venado-UNR4

Luego, desde la Facultad de Ciencias Agrarias, el decano Palazzesi, aseveró: “Buscamos promover oportunidades de acceso a la Universidad Pública, permitiendo que estudiantes de la ciudad y la región proyecten la educación superior como un horizonte posible para sus vidas”. También valoró la importancia estratégica del territorio al señalar que esta iniciativa “fortalecerá el vínculo de la facultad con instituciones públicas y privadas, así como con nuestros graduados vecinos de la localidad”.

Por su parte, el vicedecano, Santiago Dearma, indicó: “Como facultad asumimos el compromiso de seguir pensando una facultad más abierta y cercana, en este caso, a las necesidades de Venado Tuerto, a la cual pertenezco y me siento orgulloso de pensar en instancias como estas para la ciudad”.

Histórico

La apertura de esta carrera marca un antes y un después para el sur santafesino, ampliando las oportunidades de formación universitaria en un área estratégica para el desarrollo productivo regional. A partir del acuerdo, el dictado teórico se realizará en el Distrito E, espacio educativo municipal que será acondicionado para tal fin, mientras que las prácticas se desarrollarán en las instalaciones de la Escuela Salesiana, institución con destacado recorrido en educación técnica y agrícola.

VenadoUNR3

La coordinación académica y operativa estará a cargo del municipio venadense y la UNR, con el objetivo de garantizar una presencia territorial sólida y accesible. En cuanto al proceso de incorporación de estudiantes, el formulario de preinscripción inicial está disponible desde el 26 de noviembre en la web oficial del municipio (www.venadotuerto.gob.ar/agronomia).

Inscripciones a cargo de la UNR

La inscripción definitiva y la jornada de ambientación universitaria serán organizadas por la UNR, con acompañamiento municipal, en las instalaciones de la Escuela Salesiana.

>>Leer más: San Francisco: 18 meses para cumplir el sueño de salir definitivamente del aislamiento

Noticias relacionadas
Di Gregorio volvió a poner en valor el rol de los vecinos: “Son ellos quienes nos acercan los datos, porque no se animan a denunciar directamente.

La senadora Leticia Di Gregorio denunció un nuevo punto de venta de drogas en Venado Tuerto

Uno de los toros que se vio circulando por la zona de Arroyo Seco y General Lagos

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

La serie se inscribe en una tradición audiovisual que busca descentralizar la producción y llevarla más allá de los grandes centros urbanos.

Gol Gana: General Lagos se convirtió en set de filmación y epicentro cultural

Siniestro fatal en Oliveros. Los Bomberos Voluntarios cortan el tránsito en la ruta 11 mientras los peritos trabajan en el lugar

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Ver comentarios

Las más leídas

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Lo último

Netflix: cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things

Netflix: cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things

Histórico: Venado Tuerto tendrá una sede de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario

Histórico: Venado Tuerto tendrá una sede de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

La infracción se mantiene a ritmo sostenido durante los últimos tres años. Las penas van de los $117 mil a los $600 mil. Qué pasa en el caso de los transportistas

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región
LA CIUDAD

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta
POLICIALES

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Vuelve a Central un marcador lateral que ascendió en Brasil pero al que no le renovarán contrato

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Pagó la cuota alimentaria por orden judicial, dudó, pidió ADN y descubrió que no era el padre

Ovación
En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

Central se montó arriba de una gran ilusión, pero la matemática le jugó una mala pasada

Central se montó arriba de una gran ilusión, pero la matemática le jugó una mala pasada

Aníbal Moreno, el crack que Newells vendió rápido y ahora va por la gloria eterna

Aníbal Moreno, el crack que Newell's vendió rápido y ahora va por la "gloria eterna"

Policiales
Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Tres policías de Seguridad Vial imputados por pedir coimas en controles en ruta

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

La Ciudad
El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región
LA CIUDAD

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta
La Región

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos
La Ciudad

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores
Economía

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei
La Ciudad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos
Policiales

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso
Política

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Salmain se postergó sobre la hora