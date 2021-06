“Tengo que viajar a ver los terrenos. Al parecer una de las ubicaciones de Córdoba, cercana a Santa Fe, sería la mejor, pero lo tengo que ver. Pero muy pronto estaremos por allá”, dijo Castillo. “Traeremos feriantes de otras localidades y saldremos a convocar feriantes de las dos provincias que quieran vender en nuestra paseo”, prometió.

“No tengo idea si será más fácil abrir en Santa Fe o en Córdoba. También dependerá de la exigencias de los municipios. Lo que yo sí sé es que, como hicimos en Mendoza, lo que nos digan que tengamos que cumplir en materia de ordenazas, lo cumpliremos y punto”, resaltó. “No creo que me prohíban. Me van a poner reglamentaciones y las cumpliré”, dijo.

El coordinador de La Salada contó que no tiene plazos previstos para comenzar las obras y tampoco pudo anticipar cuándo estará en condiciones de abrir porque antes debe contar con “todas las habilitaciones locales y provinciales correspondientes”, pero advirtió que quiere comenzar “cuanto antes”. Castillo anticipó que abrirán una feria “en Rosario o en Córdoba, pero seguro lo vamos a lograr. No creo que ningún gobierno quiera que en su zona no se generen puestos de trabajo y que además su gente no acceda a indumentaria que no se podría comprar de otra forma”.