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Los abogados del atacante de la escuela de San Cristóbal aseguran que no sufrió bullying

El adolescente fue entrevistado en la ciudad de Santa Fe tras el homicidio de Ian Cabrera. "Todavía no cae", señaló una de sus asesoras

31 de marzo 2026 · 09:14hs
Las clases se suspendieron en San Cristóbal tras el ataque con una escopeta.

Foto X: @jufarusf

Las clases se suspendieron en San Cristóbal tras el ataque con una escopeta.

La defensa del adolescente que protagonizó el ataque a tiros en una escuela de San Cristóbal negó que el joven hubiera sufrido acoso escolar y evitó, a la vez, vincular el crimen a un conflicto intrafamiliar.

Federico Kiener, uno de los abogados del adolescente de 15 años, aseguró que el adolescente "no tenía problemas escolares". Y remarcó que "tampoco hubo bullying ni había problemas con una persona".

Durante una entrevista en LT8, el letrado reiteró que "sus padres lo habían llevado para que hiciera terapia" porque "tenía en su mente suicidarse desde los 10 años". Sobre esta cuestión, señaló: "En ese tratamiento no tuvo el valor para contarle al psicólogo sobre esos sentimientos que tenía".

"El niño tiene problemas como cualquier persona. Ninguna familia es perfecta, pero no lo puedo justificar desde ahí", comentó el representante legal del estudiante de la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno. Pasadas apenas 24 horas desde el incidente que derivó en el homicidio de Ian Cabrera, de 13 años, señaló que la explicación y el abordaje del episodio depende de "todas las áreas" intervinientes, incluyendo al gobierno provincial y al Poder Judicial.

¿Qué pasó tras el asesinato en la escuela de San Cristóbal?

El alumno que disparó con una escopeta este lunes a primera hora de la mañana fue trasladado a la ciudad de Santa Fe. Otra de las abogadas que lo patrocina, Mariana Oroño, aclaró: "Actualmente no está privado de la libertad, pero está en un centro asistencial para menores. Por el momento va a permanecer allí, es lo más seguro para él y también para terceros".

La asesora legal del adolescente aclaró que este régimen de alojamiento es "transitorio" y consiste en garantizar que la problemática se pueda tratar adecuadamente, según las evaluaciones psiquiátricas o psicológicas. "Seguramente, con posterioridad se designará algún otro centro que pueda contenerlo", anticipó.

>> Leer más: Tragedia en San Cristóbal: revelan que el atacante de 15 años estaba bajo tratamiento psiquiátrico

Los defensores del chico de 15 años charlaron con él antes de una audiencia que se llevó a cabo durante la noche del lunes. Al respecto, Kiener señaló: "Era muy cerrado, no era de contarle nada a nadie. Me dijo que jugaba al básquet y que iba al gimnasio".

Entre otras cuestiones preliminares, Oroño enfatizó que el estudiante "no usa redes sociales". Asimismo, su compañero del estudio jurídico aclaró que no tenían registro del uso de videojuegos, otra hipótesis que se barajó fuera de la investigación del ataque fatal en San Cristóbal. "No me manifestó eso y no lo puedo dar como concluyente", remarcó.

Una escopeta, un celular y el shock

Una de las cuestiones clave en torno al homicidio perpetrado a más de 350 kilómetros al norte de Rosario es el origen de la escopeta que empleó el alumno cuando mató a Cabrera e hirió a otro chico. Kiener señaló que aún no pudieron confirmar la procedencia del arma de fuego y este martes estaban prevista las pericias para avanzar sobre este tema.

Por otro lado, Marianela Oroño confirmó el secuestro del celular del estudiante. "Seguramente será peritado para ahondar y ver si fue premeditado", comentó el día después del ataque en la escuela.

Los abogados señalaron que el adolescente estaba "como en un estado de shock" después del traslado a la ciudad de Santa Fe. En esa línea, añadieron: "Creo que todavía no cae y supongo también va a ser muy duro cuando él comprenda lo que hizo con todas las consecuencias".

"No ha visto nada y no comprende acabadamente lo que sucedió. Debe haber sido algo psicológicamente muy fuerte para él", manifestó una de las asesoras legales del chico. Finalmente adelantó que se llevará una audiencia de atribución de cargos entre este jueves y viernes para abordar el caso, ya que el delito no es punible debido a la edad del agresor.

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