Facundo Signorini, el nadador paralímpico santafesino que es uno de los mejores del mundo

Hace nueve años empezó a nadar solo en la pileta del camping, le enseñó su papá y su hermano, luego fue al club de Cilsa donde arrancó a tomar clases. "A los meses de arrancar a nadar ya me vieron buena proyección y a los años llegué al mi primer panamericano juvenil, en 2017", señaló.

Sobre el avance de su carrera profesional, indicó que fue un "salto muy brusco". Dos años atrás tomó la decisión de irse a vivir a Buenos Aires para poder entrenar y ya a los tres meses de llegar logró bajar sus tiempos. "Eso me posicionó muy bien en lo que es el ranking mundial y en 2022 me dio la posibilidad de viajar por primera vez a Europa, a una liga mundial en Berlín, donde pude clasificar para el Mundial de Portugal. Quedé en dos finales del mundo donde quedé en séptimo y octavo puesto", expresó el joven.

En relación a la experiencia mundialista, relató: “Nunca había competido a este nivel, con los mejores nadadores del mundo. Se notó muchísimo el cambio y fue muy bueno”. Además, señaló que la forma en la que estaba organizado el torneo “prácticamente te hacía sentir como en un juego olímpico. Muchas cámaras, una locura”.

Para poder asistir a este tipo de competencias Facundo recibe una beca del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), la Secretaría de Deportes y el club de Cilsa. "Pero dentro de todo sale de mi bolsillo, hemos pedido ayuda en algunos viajes como cuando tuve que ir a Brasil, le hablamos a los intendentes de Santa Fe porque sino no podía cubrir los gastos, era como mucho", sostuvo.

Sobre sus metas a futuro, declaró: "En dos meses viajó a Europa a una gira y este año tengo el mundial y el panamericano. Siempre me apasionó la Maratón Santa Fe - Coronda y lo sigue siendo, es un objetivo pero por el momento no estoy enfocado porque estoy destacando más en lo que es pileta. Ahora tengo el panamericano en Chile, buscaré la medalla que tanto estoy esperando y que no pude tener porque no fui en 2019. Y obviamente buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos que son el 2023 y que ya se pueden empezar a homologar marcas".