La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Empresarios del sector de eventos cuestionan, por lo bajo, el proceso y los pliegos. Aparente favoritismo

Por Facundo Borrego

15 de febrero 2026 · 06:30hs
Funes tendrá un nuevo centro de convenciones.

La licitación de la Municipalidad de Funes para la concesión integral de un centro de convenciones y servicios gastronómicos en la autopista Rosario-Córdoba y Miguel Galindo generó rumores de arranque en lugar de expectativas en el sector empresario de los eventos sociales.

El proyecto que propone la construcción de un salón de convenciones, servicios gastronómicos y predio ferial será la cara visible de la ciudad porque estará en el ingreso oeste de Funes, en una zona privilegiada. Por eso se esperaba otra prolijidad.

En primer lugar, al menos tres empresarios consultados se enteraron justamente por la prensa del llamado a licitación que se abrió el 26 de enero. Se conocía que había interés municipal por activar ese tipo de negocios en ese predio, pero no más.

El proyecto Funes

“No pusieron al tanto a los referentes del negocio de Rosario o Funes, ni invitaron a participar”, se quejó alguien dedicado desde hace tiempo a eventos sociales que quiere pegar un salto de escala.

Ahora, en 23 días hábiles, con un fin de semana largo de carnaval en el medio, será la presentación de la propuesta, algo que sonó escaso para una concesión que durará 20 años más 10 de prórroga. “¿Quién arma en un mes semejante proyecto?”, agregaron. A la publicación de la nota restaban ocho días hábiles.

El empresario supone que se trata de un enorme contrato de obligaciones y no se guía por el pliego presentado, que, en realidad, no da demasiadas precisiones.

La Capital consultó si además del único documento cargado en la página web de la Municipalidad de Funes existía otro complementario o anexo y la respuesta fue negativa. Desde el Ejecutivo municipal rechazaron rotundamente las versiones contra el proceso. "Las cláusulas son estrictas. No hay ninguna cosa rara, ni de ese tipo de trascendidos. El que quiera competir puede hacerlo en tiempo y forma", aclaró el intendente Rolvider Santacroce.

Ahí viene otro señalamiento: el texto, que es la guía para seducir o rechazar a los empresarios del proyecto, que tiene de base la ordenanza Nº 1917/25 que crea el Parque Educativo, Turístico y Recreativo “Galindo”, carece de precisiones técnicas, alturas de construcción, limitaciones, capacidad y dimensiones, entre otras cuestiones.

“No vimos ni un estudio de impacto o afectación de tránsito. O sea, ingresos y salidas de esas arterias tan requeridas”, relató un empresario gastronómico rosarino experimentado quien prefirió no dar su nombre, pero sí una opinión interesada; una actitud habitual en estos casos.

Lo que lleva a otra pregunta: ¿Le faltó madurar al proyecto? “No sé si en Funes tienen a alguien con conocimiento específico sobre el tema. En Rosario existe el mercado de reuniones, en Funes no lo sé”, comentó un asesor de este tipo de temas con presencia en la actividad de Rosario, pero sin interés en esta iniciativa.

Luego agregó: “Está bueno que se atrevan, pero tenés que saber para qué. No es lo mismo querer recitales, eventos de negocios, graduaciones, corporativos o convenciones”.

Hasta sonó llamativo que la impugnación esté tasada en dólares, 10.000 dólares, cuando habitualmente es en pesos y montos menores en licitaciones de mayor envergadura.

Como si fuera poco todo esto, trascendidos indican que podría haber un interesado con ventaja en la carrera. De hecho, algunos mensajes por WhatsApp de padres de un colegio importante de Funes dejaron entrever contactos para graduación en diciembre de 2027.

“Escuchamos la propuesta del salón Metropolitano. Para el 2026 abren un salón acá en Funes (Metro Funes) en el complejo detrás de la Shell”, fue el reenviado. “Cuando me llegó ese comentario dije «ya fue». Por más de que me interese, ya fue”, comentó pesimista un empresario rosarino de añares en el rubro.

El proyecto

El pliego en cuestión estipula otorgar una concesión integral del Bloque de Convenciones y Eventos a un único operador privado calificado, en el Parque Educativo, Turístico y Recreativo “Galindo”.

El bloque estará compuesto por un centro de convenciones y salones para eventos, un predio ferial a cielo abierto y servicios gastronómicos complementarios en el predio municipal de unas ocho hectáreas.

La finalidad y objetivos son justamente el desarrollo de actividades feriales y de exposición, la organización de eventos institucionales y privados, la prestación de servicios gastronómicos especializados y la promoción del turismo de negocios y eventos.

