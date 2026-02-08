El comercio y la industria recreativa impulsan el mercado de los generadores

La temporada de verano suele marcar el pico en la demanda de generadores eléctricos en Rosario y en la región. Generalmente, las altas en el consumo acarrean cortes en el suministro, lo cual termina en la necesidad de contar con un equipo de respaldo tanto para hogares como para comercios.

Sin embargo, según Paulo Fedeli Osvaldo, titular junto a su padre de Generadores Rental, este verano ha tenido menos cortes de lo habitual. Bajo estas circunstancias, toman más protagonismo otros segmentos, como la industria de los eventos y el uso comercial . A esto, se suma un cambio tecnológico que modificó las potencias requeridas y abrió nuevas oportunidades de venta en la línea domiciliaria.

Conforme explicó Fedeli, el fuerte del negocio actualmente está en el alquiler de equipos generadores. En este sentido, detalló que, para hogares y pequeños comercios, los equipos habituales rondan los 7 kVA. El costo de alquiler diario se ubica entre los 60 y 80 mil pesos , para un equipo que tiene autonomía por unas 8 horas según el consumo eléctrico. Esta potencia es suficiente para mantener funcionando una heladera, dos aires acondicionados, las luces de la vivienda y la televisión.

No obstante, el segmento doméstico enfrenta la inconveniencia de los costos logísticos. El valor de un flete para un grupo electrógeno de uso doméstico puede superar ampliamente la tarifa de alquiler . Además, el trámite para concretar el alquiler tiene numerosos requisitos para validar la identidad del cliente e intentar garantizar el correcto uso y devolución del equipamiento, lo cual también tiene un efecto disuasorio entre los interesados.

Es por eso que los propietarios de vivienda suelen volcarse mayormente a la compra de generadores, con precios apenas por encima de los 1000 dólares. Según el titular de Rental, algunos municipios vecinos como Funes y Roldán son los que marcan el pulso de esa demanda, para cubrirse de las deficiencias en el suministro eléctrico.

En cambio, el segmento comercial presenta características diferentes. Si bien un negocio pequeño puede trabajar con relativa normalidad usando el mismo equipo que una casa, no puede darse el lujo de posponer la decisión ante el riesgo de cortar la cadena de frío de ciertos productos o perder jornadas enteras de trabajo. Es el caso de carnicerías, granjas o bares.

En casos de locales más grandes, la contratación suele ser mensual: “Con un equipo de 70 kVA podés alimentar cuatro aires acondicionados de techo, iluminación y cocina sin problemas. El alquiler mensual ronda los 1,6 millones de pesos”, detalló Fedeli. Los gastronómicos suelen ser los clientes más frecuentes para esta línea, dado que un corte en horario pico puede significar pérdidas enormes.

Pese a tener experiencia en todas las verticales del negocio, Rental opera mayormente con generadores con potencias de entre 65 y 500 kVA, orientados al uso profesional. En la industria de las fiestas, el alquiler de un grupo electrógeno se volvió prácticamente obligatorio. En estos casos, para alquilar un equipo de 65 o 70 kvA, tiene un precio de entre 350 y 400 mil pesos. “Es insignificante frente a lo que se gasta en una boda o un cumpleaños de quince. Nadie se arriesga a que se corte la luz y se termine todo”, resumió el empresario.

Ahorro energético

Uno de los factores más determinantes para el requerimiento de potencia está en las pantallas gigantes, iluminación y climatización. El avance tecnológico ha permitido economizar el consumo en algunos de estos apartados, mejorando la eficiencia energética: “Antes para un evento se usaban equipos de 150 o 200 kVA porque había reflectores de mil watts cada uno”, aseguró el Fedeli y agregó que un cambio apareció con la tecnología inverter, un sistema electrónico que regula la velocidad del compresor o motor de los electrodomésticos.

generadores Los equipos son utilizados para eventos masivos y actividades comerciales. Foto: gentileza Rental Generadores.

El mismo fenómeno se replica en los hogares: los aires acondicionados inverter, heladeras y lavarropas de bajo consumo transformaron el panorama. “Un Split ya consume poco, y con inverter baja entre un 30 y 40% extra. Eso cambió totalmente los requerimientos”, explicó.

Esta tendencia, no solo llegó a los electrodomésticos, sino que también modificó la tecnología de los generadores. Actualmente, la empresa trabaja con generadores domiciliarios con tecnología inverter que resultan más eficientes y silenciosos.

Todos los equipos requieren, para su funcionamiento, de un combustible. Habitualmente, se utiliza nafta o, como alternativa, Gas Licuado de Petróleo (GLP). Según el empresario, muchos propietarios de generadores buscan evitar el manejo de bidones y prefieren conectarlos a la red de gas natural. Al respecto, afirmó que, si bien es posible, se requiere una habilitación de Litoral Gas y la intervención de un gasista matriculado para hacer la conexión.

En cualquier caso, el mantenimiento aparece como un punto crítico. Un generador no puede permanecer por meses sin uso con combustible estacionado, dado que esto puede producir fallas por degradación o filtros tapados. “Es como un auto, requiere cambio de aceite, filtro y correa al menos una vez al año. Si no, cuando realmente lo necesites, no arranca”, advirtió.

El balance es un mercado que muta hacia usos más planificados y profesionales, donde la eficiencia tecnológica y el respaldo técnico resultan claves.