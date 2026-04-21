Instituciones y vecinos de Villa Gobernador Gálvez debatieron el presente y futuro de la ciudad

Alrededor de 200 personas participaron en la jornada "La Fuerza de VGG" para analizar cómo está la comunidad y qué pasos delinear para el futuro

Los participantes valoraron positivamente la posibilidad de intercambiar experiencias y propuestas. El debate se organizó en comisiones de trabajo para abordar distintas problemáticas de la ciudad.

“La voz de cada barrio es fundamental y por eso estamos presentes en el territorio”, afirmó el intendente Ricci.

El sábado se realizó en Villa Gobernador Gálvez un encuentro de trabajo que reunió a alrededor de 200 personas bajo la consigna “La Fuerza de VGG”. Participaron referentes barriales, integrantes de diversas instituciones —entre ellas vecinales, clubes, escuelas y comedores— y vecinos en general, quienes intercambiaron ideas y propuestas con funcionarios de la actual gestión municipal.

Del encuentro formaron parte el intendente Alberto Ricci, concejales del socialismo, secretarios y otros integrantes del Gabinete municipal, en un espacio pensado para el análisis de la situación de la ciudad y el debate sobre los desafíos actuales.

Al referirse a los motivos de la convocatoria, Ricci señaló que “en este primer encuentro que dimos en llamar ‘La Fuerza de VGG’ vinimos a hacer un análisis de cómo está la ciudad y de cómo la situación de la provincia y el país influyen en nuestra realidad y afectan a la población en lo que se vive día a día”. Además, agradeció la participación de más de 200 personas y destacó que se trató no sólo de militantes del espacio político, sino de representantes de instituciones, participantes de talleres y vecinos comprometidos con “vivir en una ciudad mejor y trabajar para que esté cada día más linda”.

“Esta es una dinámica de trabajo que realizamos desde el primer día de nuestra gestión. Estamos convencidos de que la voz de cada barrio es fundamental, por eso estamos presentes en el territorio, con la decisión política de que el Estado esté cerca de cada vecina y vecino”, agregó el intendente.

Distintos y enriquecidos

Por su parte, el concejal Esteban Lenci destacó el debate generado en las distintas comisiones de trabajo. “Creo que todos nos vamos distintos y enriquecidos con el aporte de la charla compartida entre vecinos y vecinas de cada zona de la ciudad. Esto deja una marca en la continuidad de lo que venimos haciendo y de donde surgen las transformaciones que estamos llevando adelante”, expresó.

La valoración de los participantes fue ampliamente positiva. En ese sentido, María Rosa Gago, directora de la Escuela 364 “Soldado Aguirre”, señaló que el encuentro permitió conocer problemáticas de distintos barrios que muchas veces no se visibilizan. “Esto nos enriqueció mucho a todos y esperamos que haya más encuentros”, expresó.

Desde barrio La Antenita, Sara Madroñal, integrante de la agrupación “Tu Movimiento”, destacó la posibilidad de expresar las necesidades del territorio. “Fue muy bueno porque pudimos opinar sobre lo que pasa en los barrios y ver que hay mucha unión y ganas de trabajar”, señaló, y mencionó temas vinculados al agua, las calles y la recolección de residuos.

Finalmente, los concejales Patricia González y Tato Bulsicco resaltaron la importancia del intercambio colectivo y coincidieron en que “este encuentro deja una semhttps://www.lacapital.com.ar/la-region/villa-gobernador-galvez-abrio-las-inscripciones-los-cursos-gratuitos-oficios-n10252944.htmlilla para volver a encontrarnos pronto, fortalecer lo hecho y seguir caminando por este rumbo de trabajo conjunto”.

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