Safe Motion, la movilidad eléctrica que recorrió cada rincón de Agroactiva 2026

La firma, con más de 650 vehículos en operación y presencia en los principales eventos del país, fue la encargada de brindar las soluciones de transporte interno durante la muestra

En Agroactiva la movilidad eléctrica se convirtió en una herramienta indispensable para conectar cada rincón.

Moverse con rapidez y agilidad en un predio de 60 hectáreas como el de AgroActiva no es una tarea sencilla. Sin embargo, durante la edición 2026 de la muestra, periodistas, organizadores, expositores y visitantes pudieron recorrer los distintos sectores gracias a los vehículos eléctricos provistos por Safe Motion , la empresa que este año se convirtió en proveedor oficial de movilidad del evento.

En diálogo con LT8 desde Armstrong, su director, Joaquín Rinaudo, contó cómo nació la firma , el crecimiento que experimentó en los últimos años y el potencial que observa para la movilidad eléctrica en Argentina.

Safe Motion nació en Buenos Aires en 2010, cuando la movilidad eléctrica todavía era una novedad en el país. Lo que comenzó con un solo vehículo fue creciendo hasta transformarse en una empresa especializada en soluciones de transporte para industrias, barrios cerrados, empresas de seguridad, campos de golf, centros logísticos y grandes eventos.

Actualmente cuenta con más de 650 unidades, de las cuales unas 450 se encuentran alquiladas de manera permanente en distintos puntos del país.

“Todo confluye en el tema movilidad. Hay una enorme variedad de aplicaciones y cada vez más empresas descubren que estos vehículos les permiten optimizar tiempos y mejorar la eficiencia de sus operaciones”, explicó Rinaudo.

La edición 2026 marcó un paso importante para la compañía, que asumió la responsabilidad de la movilidad oficial de AgroActiva.

Para la firma, la participación en la mayor muestra agroindustrial a cielo abierto de Latinoamérica representa una oportunidad para exhibir sus soluciones ante miles de productores, empresarios y referentes del sector.

“Nos pone muy contentos y es un desafío muy importante para nosotros. AgroActiva es una vidriera enorme y una experiencia que nos permite mostrar todo lo que podemos hacer”, señaló.

Los vehículos utilizados en la muestra fueron clave para recorrer en pocos minutos sectores que a pie demandarían largos trayectos, facilitando el trabajo de prensa, organizadores y visitantes.

Uno de los aspectos que distingue a Safe Motion es la diversidad de modelos que ofrece, lo que la convierte en una empresa versátil capaz de brindar una solución para cada necesidad.

La empresa dispone de vehículos para dos, cuatro, seis y ocho pasajeros, además de unidades con caja de carga, trailers y modelos especialmente desarrollados para tareas de mantenimiento.

“Muchas veces diseñamos soluciones a medida para nuestros clientes. Nos gusta entender qué necesitan y ofrecerles el vehículo adecuado para cada tarea”, explicó Rinaudo.

Esa flexibilidad le permitió a la compañía expandirse hacia múltiples segmentos de actividad y consolidarse como una referencia en el mercado.

En los grandes eventos del país

Además de AgroActiva, la empresa participa en algunos de los eventos más importantes de Argentina.

Entre ellos figuran Expoagro, festivales musicales masivos como Lollapalooza y espectáculos en estadios organizados por productoras líderes del país.

La movilidad eléctrica

Actualmente, mientras una parte de la flota presta servicios permanentes en empresas e industrias, otra se encuentra afectada a eventos de gran convocatoria.

“Tenemos una fuerte presencia en producciones de entretenimiento y eventos masivos. Es un segmento que nos gusta mucho porque requiere soluciones rápidas y adaptadas a cada situación”, sostuvo.

Consultado sobre la evolución del mercado, Rinaudo consideró que la movilidad eléctrica todavía tiene un amplio margen de crecimiento en Argentina.

Si bien destacó la llegada de nuevas marcas internacionales, especialmente provenientes de China, remarcó que el desarrollo local aún se encuentra por debajo de otros países.

“La micro movilidad eléctrica tiene muchísimo potencial. Son vehículos pensados para recorridos cortos, de uno o dos kilómetros, donde el principal valor es el ahorro de tiempo. Cuando una empresa entiende eso, descubre rápidamente el inmenso beneficio que aportan por sus características”, afirmó.

La firma representa en el país a la marca estadounidense ECGO, con la que trabaja desde hace más de una década y que le permite incorporar innovaciones tecnológicas de manera permanente.

Expansión y mirada al futuro

Con una sucursal consolidada en Córdoba y una estructura de siete talleres móviles que recorren Buenos Aires y distintas regiones del país, Safe Motion proyecta seguir creciendo. Entre los próximos objetivos aparece Rosario, donde la compañía espera desembarcar con una base operativa propia para atender la creciente demanda de soluciones de movilidad eléctrica en la región.

“Seguimos apostando al crecimiento. Cada vez más empresas descubren que estos vehículos les permiten trabajar mejor y ganar eficiencia. Creemos que el potencial hacia adelante es enorme”, concluyó Rinaudo.

La experiencia de AgroActiva 2026 fue una muestra concreta de esa tendencia: en una exposición récord, donde el tiempo vale oro y las distancias son enormes, la movilidad eléctrica se convirtió en una herramienta indispensable para conectar cada rincón.

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