Villa Gobernador Gálvez abrió las inscripciones para los cursos gratuitos en oficios

Son más de 30 capacitaciones que se dictarán sin costo en diferentes espacios de la ciudad. La inscripción es de forma presencial en la oficina de Producción y Empleo

“Muchas de estas capacitaciones las llevamos adelante con fondos municipales, algunas con el acompañamiento del gobierno provincial, otras con el apoyo de la Asociación de Comercio e Industria y empresas de la ciudad”, expresó el intendente Ricci.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, en el marco de una articulación integral de todas sus áreas, presentó más de 200 capacitaciones y actividades destinadas a todas las edades . Las mismas se desarrollarán en 50 puntos de la ciudad en forma gratuita y se extenderán hasta noviembre.

Dentro de esas propuestas, se encuentran los cursos y capacitaciones en oficios que están a cargo del área de Producción y Empleo y se llevan adelante en diferentes espacios como la Textil municipal Arcoíris, el Anfiteatro Municipal, la Asociación de Comercio e Industria, el Parque Regional, el Punto Violeta, entre otras dependencias municipales y espacios de la ciudad.

En referencia al tema, Gerardo Pérez, coordinador de Producción y Empleo, comentó que “el intendente Alberto Ricci nos pide siempre que gestionemos capacitaciones para que puedan acceder todos nuestros vecinos y vecinas. En esta oportunidad son más, pero ofrecemos a la comunidad más de 200 propuestas abiertas y gratuitas entre capacitaciones, escuelas deportivas y talleres culturales ”.

“Muchas de estas capacitaciones las llevamos adelante con fondos municipales, algunas con el acompañamiento del gobierno provincial, otras con el apoyo de la Asociación de Comercio e Industria y empresas de la ciudad”, agregó Ricci.

Entre los cursos gratuitos que se podrán hacer este año se encuentran los de refrigeración, reparación de electrodomésticos, estética de uñas, panificación, electricidad domiciliaria, textil (en sus diferentes niveles), confección de ropa deportiva, revive ropa, peinado urbano, maquillaje artístico, pestañas, peluquería, carteles con led.

En tanto, con el acompañamiento de los gobiernos provinciales y nacionales, y la Asociación de Comercio e Industria se llevarán adelante los siguientes capacitaciones: conductor profesional de colectivos, manejo de autoelevadores, operador logístico, construcción en seco, pastelería artesanal, albañilería, e-commerce, soldadura (para mujeres), rotomoldeo, taller de orientación laboral.

Como los cupos son limitados se dispuso que la inscripción se realice de forma presencial en la oficina de Producción y Empleo, ubicada en Juan B. Justo 1854 de 8 a 12 hs.

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