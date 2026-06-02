Junio violeta: Villa Gobernador Gálvez planificó actividades en el marco de un nuevo aniversario de "Ni una menos"

Habrá jornadas de historización y promoción de derechos de las mujeres y disidencias, muestras, conversatorios y presentación de una revista

Se realizarán jornadas en Plaza San Martín (3 de junio), y en el Punto Violeta (Fornieles 648) los días 18 y 19 de junio con diferentes enfoques.

En el 11° aniversario del “Ni una menos”, la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez tiene planificada una agenda con el fin de concientizar sobre la violencia de género , visibilizar la problemática y promover derechos de mujeres y disidencias.

Respecto al tema, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, manifestó: “Como ya es costumbre de esta gestión, tomando como excusa diferentes efemérides, vamos a realizar diferentes acciones y actividades para visibilizar esta problemática y promover derechos de mujeres”.

“Desde que inició la gestión de Alberto Ricci como intendente se han fortalecido este tipo de políticas públicas y el área de Género en particular, incorporando profesionales y estrechando lazos con el gobierno provincial”, agregó

Por último, Culasso invitó a la población a “participar de estas actividades, vamos a proponer conversatorios y una muestra cultural de visibilización de la violencia machista y la magnitud de los femicidios e historización del rol de la mujer a lo largo de los años, las luchas, leyes y los desafíos por delante del movimiento de mujeres y disidencias”.

Ni una menos

Jornada violeta “Ni una menos”

Este miércoles 3 de junio de 10.30 a 13.30 se realizará en Plaza San Martín la jornada de concientización por la igualdad de género, historización de “Ni una menos”, promoción de derechos de las mujeres e información del Área de Género.

Además, el jueves 18 se realizará la muestra y conversatorio “¿Por qué hablamos de la salud de las mujeres?” y la presentación revista Club de Mujeres. Se trata de una muestra cultural de visibilización de la violencia machista y la magnitud de los femicidios e historización del rol de la mujer a lo largo de los años, las luchas, leyes y los desafíos por delante del movimiento de mujeres y disidencias. Este evento se realizará en el Punto Violeta de Fornieles 648 desde las 10. El conversatorio tendrá lugar a las 15.

La actividad continuará el viernes 19 en el mismo espacio con la muestra y conversatorio “Promoción de derechos” también desde las 10, pero el conversatorio tendrá lugar a las 14.30.

>>Leer más: El fan fest de los Juegos Suramericanos pasó por Villa Gobernador Gálvez