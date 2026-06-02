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Junio violeta: Villa Gobernador Gálvez planificó actividades en el marco de un nuevo aniversario de "Ni una menos"

Habrá jornadas de historización y promoción de derechos de las mujeres y disidencias, muestras, conversatorios y presentación de una revista

2 de junio 2026 · 13:15hs
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 Se realizarán jornadas en Plaza San Martín (3 de junio)

 Se realizarán jornadas en Plaza San Martín (3 de junio), y en el Punto Violeta (Fornieles 648) los días 18 y 19 de junio con diferentes enfoques.
Junio violeta: Villa Gobernador Gálvez planificó actividades en el marco de un nuevo aniversario de Ni una menos

En el 11° aniversario del “Ni una menos”, la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez tiene planificada una agenda con el fin de concientizar sobre la violencia de género, visibilizar la problemática y promover derechos de mujeres y disidencias.

Respecto al tema, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, manifestó: “Como ya es costumbre de esta gestión, tomando como excusa diferentes efemérides, vamos a realizar diferentes acciones y actividades para visibilizar esta problemática y promover derechos de mujeres”.

Área de Género fortalecida

“Desde que inició la gestión de Alberto Ricci como intendente se han fortalecido este tipo de políticas públicas y el área de Género en particular, incorporando profesionales y estrechando lazos con el gobierno provincial”, agregó

Por último, Culasso invitó a la población a “participar de estas actividades, vamos a proponer conversatorios y una muestra cultural de visibilización de la violencia machista y la magnitud de los femicidios e historización del rol de la mujer a lo largo de los años, las luchas, leyes y los desafíos por delante del movimiento de mujeres y disidencias”.

Ni una menos

Jornada violeta “Ni una menos”

Este miércoles 3 de junio de 10.30 a 13.30 se realizará en Plaza San Martín la jornada de concientización por la igualdad de género, historización de “Ni una menos”, promoción de derechos de las mujeres e información del Área de Género.

Además, el jueves 18 se realizará la muestra y conversatorio “¿Por qué hablamos de la salud de las mujeres?” y la presentación revista Club de Mujeres. Se trata de una muestra cultural de visibilización de la violencia machista y la magnitud de los femicidios e historización del rol de la mujer a lo largo de los años, las luchas, leyes y los desafíos por delante del movimiento de mujeres y disidencias. Este evento se realizará en el Punto Violeta de Fornieles 648 desde las 10. El conversatorio tendrá lugar a las 15.

La actividad continuará el viernes 19 en el mismo espacio con la muestra y conversatorio “Promoción de derechos” también desde las 10, pero el conversatorio tendrá lugar a las 14.30.

>>Leer más: El fan fest de los Juegos Suramericanos pasó por Villa Gobernador Gálvez

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En el marco de los festejos del aniversario, el domingo 31 de mayo en el teatro municipal se presentó la Agrupación Sinfónica del Ejército, con 60 músicos sobre el escenario para un nutrido y variado repertorio. 

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