Granadero Baigorria celebró su 50° aniversario con una gala histórica junto a toda la comunidad

La ceremonia denominada “Forjadores de nuestra ciudad” se realizó en Plaza del Bicentenario y contó con la presencia del gobernador Pullaro

23 de diciembre 2025 · 11:31hs
Los reconocimientos abarcaron a referentes del deporte local

Los reconocimientos abarcaron a referentes del deporte local, hacedores de la cultura, comerciantes históricos y actores sociales, quienes fueron ovacionados por sus propios vecinos al subir al escenario. 
Granadero Baigorria celebró su 50° aniversario con una gala histórica junto a toda la comunidad

En un clima de profunda emoción y con el sentido de pertenencia a flor de piel, Granadero Baigorria celebró este sábado su medio siglo de vida como ciudad. La gala de homenaje "Forjadores de nuestra ciudad", impulsada por el municipio, se convirtió en un verdadero abrazo colectivo entre las generaciones que construyeron la localidad y quienes hoy proyectan su futuro.

La Plaza del Bicentenario, colmada de baigorrienses, fue el escenario donde el viernes 19, el intendente de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, encabezó la ceremonia para conmemorar el cincuentenario de la declaración de ciudad.

El acto contó con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien acompañó a los ciudadanos en una fecha clave para la historia local. En la oportunidad se entregaron reconocimientos a vecinos destacados y se depositó la cápsula del tiempo que se abrirá dentro de 25 años.

La comunidad de festejo

El evento estuvo repleto de familias, representantes de instituciones y vecinos que se acercaron a celebrar la identidad baigorriense.

Al momento de dirigirse a los presentes, Maglia destacó el valor humano de la ciudad por encima de las obras materiales. "Esta noche no celebramos solo una fecha en el calendario, celebramos 50 años de esfuerzo compartido. Ver a tantos vecinos reconocidos, desde el deporte, la cultura o el trabajo silencioso, nos confirma que Baigorria es, ante todo, una gran familia", expresó.

"La ciudad la hacemos entre todos, todos los días. Estos 'forjadores' que hoy aplaudimos son el espejo donde queremos mirarnos para seguir creciendo. Gracias por soñar y por hacer", agregó.

Baigorria_Gala Forjadores-185

Gala de aniversario

La velada tuvo varios momentos destacados. Uno de los más simbólicos fue el descubrimiento de la placa conmemorativa por el 50° aniversario y la presentación de la cápsula del tiempo, donde se resguardaron mensajes y testimonios del presente que serán leídos por las futuras generaciones, conectando el hoy con el Baigorria del mañana.

Los reconocimientos abarcaron a referentes del deporte local, hacedores de la cultura, comerciantes históricos y actores sociales, quienes fueron ovacionados por sus propios vecinos al subir al escenario.

El cierre artístico, con la interpretación del "Canto a Baigorria", coronó una jornada donde la historia y el futuro se dieron la mano.

