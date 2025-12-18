La Capital | La Región | Baigorria

Baigorria consolida su modelo ambiental como ciudad eficiente

Presentaron el análisis el balance de gestión 2025 de los Servicios Ecológicos Urbanos y la agenda ambiental que el municipio desarrollará el año que viene

18 de diciembre 2025 · 07:05hs
El intendente de Granadero Baigorria encabezó la presentación de resultados de Servicios Ecológicos Urbanos. Se destacaron la rentabilidad del sistema actual y la planificación estratégica de la agenda ambiental hacia 2026.

Con una fuerte impronta puesta en la optimización de recursos y la planificación estratégica, el intendente Adrián Maglia presidió la presentación institucional de Servicios Ecológicos Urbanos, el espacio municipal encargado del tratamiento integral de residuos. El encuentro sirvió no solo para exponer el balance de gestión de 2025, sino para trazar los lineamientos políticos que guiarán la agenda ambiental de cara al 2026.

Durante la jornada, se presentaron los resultados de un modelo de gestión que ha logrado transformar la dinámica operativa local. A través de la implementación de nuevos programas ambientales, el municipio logró ordenar la operación y maximizar la recuperación de materiales, demostrando una premisa clave de la actual administración: la gestión ambiental no es un gasto, sino una inversión que puede ser responsable y económicamente rentable.

Modelo ambiental eficiente

Uno de los puntos más destacados de la presentación fue la demostración de cómo la eficiencia administrativa impacta en las arcas municipales.

Los ingresos generados a partir de la valorización de los residuos se reinvierten directamente para sostener el sistema, permitiendo mejorar la calidad del servicio que reciben los vecinos sin comprometer el presupuesto general del municipio.

Lo que viene

Pensando en profundizar el modelo hacia el futuro, el equipo de gestión presentó los ejes de trabajo para el año 2026.

La decisión política es clara: “profundizar la economía circular y ampliar los procesos de recuperación de materiales”.

Desde el municipio indicaron que el objetivo es consolidar programas que no solo generen un impacto ambiental positivo, sino que garanticen la sostenibilidad económica del sistema a largo plazo, asegurando una ciudad más limpia y ordenada para las próximas generaciones.

