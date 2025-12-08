La Capital | Información General | Navidad

¿Por qué en la Argentina se arma el arbolito de Navidad el 8 de diciembre?

Si bien se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, la historia muestra variantes que no solo vinculan la fecha a la religión.

8 de diciembre 2025 · 08:51hs
Desde el muérdago hasta una bolsita de arroz: todos los adornos infaltables en el arbolito de Navidad para tener un buen año

Desde el muérdago hasta una bolsita de arroz: todos los adornos infaltables en el arbolito de Navidad para tener un buen año

En Argentina, el 8 de diciembre es una tradición no solo por conmemorarse el Día de la Inmaculada Concepción sino porque es el día donde se arma el arbolito de Navidad y cuya permanencia en los hogares se extiende hasta el 6 de enero, el Día de Reyes.

El armado del arbolito no está hoy directamente relacionado con lo religioso sino que se ha convertido en un hecho cultural que excede las creencias religiosas. De hecho, es habitual verlo en lugares tan contrastantes como shoppings, monumentos, hoteles y calles, llenos de color y que funcionan como un imán para grandes y chicos.

Pero, ¿qué significa el árbol que se arma cada 8 de diciembre para esperar la Navidad? No hay una sola explicación. Por ejemplo, los nórdicos solían adorar con un árbol todos los 8 de diciembre el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad.

En tanto, se sabe que los celtas -para rendirle homenaje al solsticio de invierno-, adornaban un roble con antorchas y se reunían alrededor de él para bailar y celebrar el cambio estación.

Leer más: El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar la Navidad.

El cristianismo le dio un enfoque más contundente: el árbol estaba directamente relacionado al nacimiento de Jesús. El árbol original estaba confeccionado con hoja perenne, lo que representaba para el cristianismo el amor de Dios y la vida eterna, mientras que su forma simbolizó la Santísima Trinidad. Funcionó como una representación del amor de Dios y la vida eterna.

Otro relato que se popularizó por el mundo fue la leyenda de Martín Lutero, uno de los padres de la reforma en el cristianismo, y el responsable de haber impuesto los árboles de pino para Navidad hacia el 1.500. Quiso reproducir la imagen que vio cuando caminaba por el bosque, el brillo de las estrellas iluminaba a los árboles. De esta manera, cortó una rama y la llevó al interior de su casa.

arbol arbolito navidad oroño pellegrini
El clásico arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes.

El clásico arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes.

Cómo llegó a la Argentina el uso del arbolito

Fue recién en 1807 cuando en Argentina comenzaron a verse los primeros árboles de Navidad. La historia cuenta que un irlandés introdujo el hábito al decorar con un pico una plaza pública.

Más allá del sentido religioso, de festejo, de celebración del cambio, hay quienes le atribuyen al árbol de Navidad otros significados, como el universo, la prosperidad, la vida, la siembra y la cosecha. Los adornos de colores fueron reemplazando a las manzanas que recordaban el paraíso donde Adán y Eva cometieron el pecado original, según la Biblia.

Leer más: Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico

Hoy, no hay una estética única en el armado y ornamentación del pino. A las bolas de colores se les sumaron guirnaldas y luces, las que reemplazaron a las velas que simbolizaban la luz de Cristo y la unión de las familias. Esos sí, siempre coronando su punta, la estrella de Belén es innegociable.

El porqué de los regalos

Los presentes en el árbol también tienen su razón de ser. Se estima que en Belén, la gente ponía en el árbol algún objeto preciado a modo de obtener buenas compensaciones para el año entrante.

El 8 de diciembre de 1854, en su bula Ineffabilis Deus, Pío IX proclamó que María (madre de Dios) fue preservada –por un privilegio único- del pecado original desde el primer instante de su existencia. De ahí el armado del árbol el 8 de diciembre, Día de la Virgen Inmaculada Concepción.

Noticias relacionadas
Los protagonistas de esta película son de actores de renombre como Olivia Holt y Connor Swindells

Las películas navideñas ya están en netflix: una comedia entre las más vistas

Además del pan dulce, para esta temporada Damián Betular lanzó una colección completa de postres especiales para Navidad.

¿Cuánto cuesta el famoso pan dulce de Damián Betular?

disney celebra el mes de la navidad en brasil con un parque tematico gratuito

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

Alicia Silverstone y Oliver Hudson protagonizan una historia navideña que la rompe en Netflix

Netflix: Alicia SIlverstone la rompe en una película navideña de 90 minutos

Ver comentarios

Las más leídas

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

Lo último

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial destacaron que en la provincia llegó a haber un millón de vehículos con dominios provisorios

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos
Información General

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Fiestas austeras: consumo moderado este diciembre en supermercados de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Fiestas austeras: consumo moderado este diciembre en supermercados de Rosario

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor
La Ciudad

Festejos del Tricentenario: la plaza 25 de Mayo estrenó las obras de puesta en valor

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Disminuyeron las muertes causadas por siniestros viales de motos

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz
POLITICA

Milei viaja a Noruega para acompañar a María Corina Machado a recibir el Nobel de la Paz

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

Ovación
Silvetti, lejos de Newells alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Por Rodolfo Parody
Ovación

Silvetti, lejos de Newell's alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Silvetti, lejos de Newells alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Silvetti, lejos de Newell's alcanzó la gloria entre glorias en la nueva meca del fútbol mundial

Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

Hockey: con la Súper Final, Universitario le puso la frutilla al postre en una gran temporada

Paulo Ferrari: Las inferiores de Central siempre tienen que estar entre las mejores del país

Paulo Ferrari: "Las inferiores de Central siempre tienen que estar entre las mejores del país"

Policiales
Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

La Ciudad
Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe
La Ciudad

Falta de chapas patentes: tras las dificultades, se normaliza la situación en Santa Fe

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Cómo funcionan los servicios públicos durante este lunes feriado nacional

Rosario y una movida para hacer de la lectura una experiencia colectiva

Rosario y una movida para hacer de la lectura una experiencia colectiva

Padres alejados de sus hijos buscan visibilizar sus experiencias

Padres alejados de sus hijos buscan visibilizar sus experiencias

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral
Información General

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original
Información General

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación
Información General

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia
Información General

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos
La Ciudad

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales
La Ciudad

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe
Economía

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad
La Región

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus
La Ciudad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto

Termina con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse
OVACIÓN

Termina con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina
Información General

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina

General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta
La Región

General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria
Policiales

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15
Policiales

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15