Reconquista: el Festival del Jaaukanigás abrió la temporada del folclore nacional

El Festival del Jaaukanigás, en Reconquista, se llevó a cabo el fin de semana pasado con unos 15 mil espectadores

que disfrutaron y participaron de tres veladas a pura música y danza

7 de enero 2026 · 16:00hs
Reconquista se erigió en la primera ciudad del país en poner en marcha el calendario de festivales folclóricos 2026

Reconquista se erigió en la primera ciudad del país en poner en marcha el calendario de festivales folclóricos 2026

Con unas 15 mil personas, Reconquista abrió el último fin de semana la temporada de festivales folklóricos de la República Argentina con la tercera edición del Festival del Jaaukanigás, un evento que ya se consolida como uno de los grandes encuentros culturales del verano en el norte santafesino y que vuelve a posicionar a la ciudad como referencia nacional del folklore, la danza y la identidad litoraleña.

  Durante tres veladas consecutivas, del 2 al 4 de enero, el escenario del Jaaukanigás reunió a artistas consagrados, nuevos talentos, ballets, talleres y propuestas que reflejan la diversidad cultural del país, con una fuerte impronta regional. Con esta programación, Reconquista se convirtió en la primera ciudad del país en poner en marcha el calendario de festivales folklóricos 2026, marcando el pulso de lo que será una intensa temporada de celebraciones populares en todo el territorio nacional.

La Peña Folclórica del Jaaukanigás, una gran juntada chamamecera

  La tercera edición del festival comenzó el viernes con una propuesta diferente y profundamente identitaria: la Peña Folclórica del Jaaukanigás, pensada como una gran juntada chamamecera y litoraleña, ideal para compartir, bailar y vivir el folklore desde un formato cercano y popular.

  Sobre el escenario pasarán: Gran juntada chamamecera, Raíces del Litoral, Aura Folclore, Taller de danzas Tinkuy Angiru, Código Nativo, pareja de danza tradicional Marti-Morzán, Daniel Cuevas, y Taller de danzas folclóricas Tradición Gaucha.

  La peña no sólo funcionó como antesala del festival central sino también como un espacio de encuentro para artistas, bailarines y público, reforzando el espíritu comunitario que caracteriza al Jaaukanigás.

Una grilla de alto nivel artístico

  El sábado, la noche central del festival, tuvo una grilla de alto nivel artístico, con figuras reconocidas a nivel nacional y regional, y una fuerte presencia de la danza folklórica en sus distintas expresiones. El público disfrutó de Raly Barrionuevo, uno de los máximos referentes del folklore contemporáneo argentino; Taller Municipal de Danzas Folclóricas “De Allá Ité”; Antonio Tarragó Ros, emblema del chamamé y la cultura del Litoral; pareja tradicional Benítez-Fernández (pareja finalista del Precosquín 2026); Neike Chamigas!; Liani Blanco y Patricia Gómez; pareja estilizada Fernández-Bais (pareja finalista del Precosquín 2026); Atardeciendo Amaneceres y Ballet Yerokí.

  Esta jornada se erigió en uno de los puntos más convocantes del festival, combinando tradición, renovación y excelencia artística, con una puesta en escena pensada para toda la familia.

  El domingo a la tarde-noche, el cierre del Festival del Jaaukanigás estuvo marcado por una programación extensa y diversa, que incluyó propuestas infantiles, grupos vocales, compañías de danza folklórica y contemporánea, y ballets de amplia trayectoria.

  El escenario recibió a Tradición Gaucha Infantil; Efraín Colombo; pareja de danza Lidia y Pedro; Gualamba Folclore; Enchamigarte; Nuestro Canto; Llanural Compañía de Danzas; Darío Sandrigo; Grupo Ballet Amerindia; Espuelas de Plata; Vórtice, cuerpo de baile contemporáneo, y Centro Artístico Neconac’ta.

  La jornada final se destacó por su amplitud estética, integrando folklore tradicional, nuevas expresiones escénicas y propuestas contemporáneas, en sintonía con la identidad cultural diversa que promueve el festival.

Un impulso al turismo

La tercera edición del Festival del Jaaukanigás no sólo representa un hito cultural sino también un impulso clave para el turismo, la economía local y la proyección regional de Reconquista. Al abrir el calendario nacional de festivales folklóricos, la ciudad se posiciona estratégicamente en la agenda turística de verano, atrayendo visitantes de distintas provincias y fortaleciendo su perfil como destino cultural.

  El Jaaukanigás vuelve a demostrar que el folklore no es sólo música y danza sino también identidad, encuentro, memoria y futuro. Y, una vez más, Reconquista levanta la bandera del Litoral para darle inicio a una nueva temporada de festivales en toda la República Argentina.

