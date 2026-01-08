La Capital | La Región | museo

Santa Fe suma un inédito documento histórico: un museo comunal exhibirá una carta original de San Martín

El Museo Comunal de Peyrano presentará el 3 de febrero la carta escrita por San Martín en 1815, incorporada a su patrimonio a través de una donación privada

Mila Kobryn

Por Mila Kobryn

8 de enero 2026 · 06:30hs
Museo Comunal de Peyrano. 

El Museo Comunal de Peyrano, a 60 kilómetros al sur de Rosario, recibió a través de una donación una carta inédita de José de San Martín escrita en 1815. La pieza será exhibida el próximo 3 de febrero en el marco de un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo.

El museo, que depende de la comuna de Peyrano y forma parte de la Asociación Museos y Patrimonio en Construcción, recibió la pieza que formaba parte de un archivo familiar. "El museo tiene dos formas de ampliar su patrimonio: a través de las donaciones particulares y, en algunos casos, la adquisición por compra, aunque estos casos son menos recurrentes", cuenta el director de la institución Carlos Tellechea en diálogo con La Capital.

"Este documento estuvo muchos años guardado en el seno de una familia que consideró que es una pieza que sobrepasa el valor doméstico y que forma parte de la historia argentina. Por eso, pensaron que tenía que estar en alguna institución pública", explica el director.

En este sentido, la pieza pasará a la órbita pública y se pondrá a disposición de investigadores, historiadores y público en general. "Logramos que la pieza quede en la provincia de Santa Fe. Por eso, el objetivo es presentarla el día 3 de febrero en el marco de un nuevo aniversario del Combate de San Lorenzo, librado en 1813".

La donación

La carta escrita de puño y letra por San Martín fue preservada por una familia santafesina que, al decidir donarla, eligió mantenerse en el anonimato. La decisión fue estrictamente respetada desde la institución.

Una vez que llega la propuesta de donación comienza un trabajo determinante: verificar la autenticidad del documento. "Lo primero que hay que hacer es asegurarse que el documento sea verosímil y no una falsificación. Por eso, nos contactamos con Gloria Sánchez Almeyra, especialista en conservación y restauración de papel, y con la historiadora Natalia Alarcón, para abordar el documento desde su aspecto material. El objetivo fue ver si ese papel correspondía con uno que podría haber sido utilizado en 1815 y si su contenido y materialidad coincidían", explica Tellechea.

Qué dice la carta

José de San Martín le escribió al gobernador intendente de Córdoba, Francisco Antonio Ortiz de Ocampo en febrero de 1815 solicitando seis u ocho quintales de pólvora para poder armar a su futuro Ejército de los Andes con el objetivo de defender a la provincia de Mendoza, que se encontraba en una situación delicada: en Chile, los realistas habían retomado el control del territorio y el conflicto era inminente.

Lo cierto es que la misiva tiene una particularidad: en la misma hoja se encuentra el pedido de San Martín pero también la respuesta del gobernador. "En el mismo papel esta el pedido y la respuesta. Tenemos cómo comienza y termina esa historia en el mismo documento. Es como ver un chat de 200 años", especifica Tellechea.

"Otro aspecto que me llamó la atención fueron los pliegues del doblez: la manera en que esa carta se plegó para que ocupe menos espacio y pueda viajar. Y, por supuesto, ver la firma de San Martín y tener contacto con ella es bastante emocionante", sostuvo.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 15.27.08
Fragmento de la carta de José de San Martín donada al museo.

Fragmento de la carta de José de San Martín donada al museo.

Pensar lo nacional desde lo local

Peyrano se encuentra a 60 kilómetros de Rosario, en el sur de la provincia y en el límite con el territorio bonaerense. La localidad tiene 2.600 habitantes pero su Museo Comunal no se piensa en una escala pequeña.

"Queremos posicionarnos en un lugar mucho más amplio, desde una escala regional y nacional. Este nuevo documento nos permite eso y otorga un reconocimiento mucho más amplio. También se suma a otras donaciones que hemos tenido como el archivo Álvaro Colombres, donde hay firmas de personajes como Urquiza, Rosas, Mitre y Roca", afirma el director.

"Es un poco el trabajo que venimos haciendo y la política de adquisiciones que venimos llevando adelante, para pensar el museo no solamente desde lo local. El objetivo es ir a la búsqueda de colecciones, de piezas, de patrimonio que a nosotros nos interesa tener en nuestro museo".

La carta se presentará al público el día 3 de febrero, aniversario del Combate de San Lorenzo, con la presencia de la Conservadora de papel Gloria Sánchez Almeyra y la licenciada en historia Natalia Alarcón.

