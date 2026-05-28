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Timbúes celebró el 25 de Mayo con acto oficial y jornada cultural

Instituciones, vecinos y funcionarios festejaron un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en el Parque Urbano Comunal, revalorizando la identidad nacional

28 de mayo 2026 · 12:56hs
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La jornada incluyó intervenciones artísticas

La jornada incluyó intervenciones artísticas, propuestas lúdicas y expresiones culturales, además de la participación de artesanos, emprendedores locales y espectáculos musicales como parte de la propuesta "Timbúes celebra la patria".
Timbúes celebró el 25 de Mayo con acto oficial y jornada cultural

Timbúes celebró el 25 de Mayo con acto oficial y jornada cultural

Timbúes celebró el 25 de Mayo con acto oficial y jornada cultural

La localidad de Timbúes conmemoró el 25 de Mayo de 1810 con un acto oficial y una jornada cultural que se desarrollaron el domingo en instituciones educativas y en el Parque Urbano Comunal. La celebración reunió a autoridades, escuelas, organizaciones civiles y vecinos, con el objetivo de honrar la conformación del Primer Gobierno Patrio y fortalecer los valores de la identidad nacional y la participación comunitaria.

El gobierno comunal organizó el acto junto a la Escuela Maestro Carlos Leiva N° 374, el Jardín Cavazzana N° 146 y el Jardín Maternal Comunal, que actuaron como anfitriones de la jornada. El presidente comunal Antonio Fiorenza encabezó la actividad y dirigió un mensaje a los jóvenes. “Cuiden la escuela. Es de ustedes. Cuiden el barrio. Es de ustedes. Cuiden a sus compañeros y profesores. Son parte de ustedes”, expresó.

Timbúes 25mayo

Luego el mandatario afirmó que “la patria que soñaron los hombres y mujeres de mayo no estuvo terminada y quedó en construcción permanente”.

Acto oficial y propuestas artísticas

El acto oficial convocó a instituciones educativas, civiles y religiosas de la localidad y contó con un importante acompañamiento de vecinos. La actividad incluyó intervenciones artísticas, propuestas lúdicas y expresiones culturales que reforzaron el sentido de pertenencia y el valor de la memoria histórica.

Timbúes 25mayo4

El presidente comunal resaltó durante su discurso la importancia de la familia, la comunidad y el desarrollo local como pilares de crecimiento. Además, destacó el rol de las nuevas generaciones en la construcción del futuro de la localidad.

La comunidad participó durante la tarde de la propuesta “Timbúes celebra la patria”, que se realizó desde las 14 en el Parque Urbano Comunal. El evento reunió a artesanos, emprendedores locales y espectáculos musicales en un espacio destinado al encuentro y la promoción del trabajo regional.

La jornada incluyó presentaciones de Maxi Alzugaray, La Voz del Corazón y El Alboroto Folk, quienes aportaron música folklórica a la celebración. El público recorrió los puestos de emprendedores y compartió una merienda con chocolate caliente y pastelitos, que ofrecieron integrantes de la comuna.

Timbúes 25mayo2

El 25 de Mayo y los vínculos comunitarios

Desde la organización destacaron la importancia de sostener propuestas culturales en fechas patrias para fortalecer los vínculos comunitarios. La jornada concluyó en un clima de participación y celebración colectiva, con una amplia convocatoria de familias de la localidad y la región.

>>Leer más: Las banderas de 54 localidades, fueron protagonistas en una muestra cultural en Timbúes

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