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El Programa Mil Aulas sigue sumando espacios en el departamento General López

Esta semana se inauguraron dos nuevas aulas en escuelas de la localidad de Wheelwright en el sur provincial

22 de abril 2026 · 11:26hs
El Programa Mil Aulas sigue sumando espacios en el departamento General López

El Programa Mil Aulas sigue sumando espacios en el departamento General López

Dos escuelas de la localidad de Wheelwright en el departamento General López ya cuentan nuevas aulas en el marco del programa Mil Aulas, impulsado por el Gobierno de Santa Fe.

Las obras que fueron inauguradas esta semana, corresponden a la Escuela Provincial N° 451 “Domingo Faustino Sarmiento” y al Jardín de Infantes N° 121 “María Elena Walsh” las cuales se suman a la recientemente habilitada en la Escuela N° 1309 “Brigadier Antonio Balcarce” de María Teresa, y forman parte del avance sostenido de la infraestructura educativa en el departamento General López.

Un programa que avanza en General López

Estas incorporaciones se agregan a las ya concretadas en distintas localidades como Venado Tuerto, Murphy, Sancti Spíritu, Santa Isabel, Teodelina y la propia Wheelwright, en un proceso que continúa en marcha en todo el sur santafesino, el cual está próximo a alcanzar un total de 50 aulas en todo General López. En ese sentido, aún restan inauguraciones en localidades como La Chispa, Labordeboy, Rufino, San Eduardo, San Francisco y Villa Cañás, entre otras.

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La senadora provincial Leticia Di Gregorio, participó del acto de inauguración donde valoró la continuidad del programa y el acompañamiento del gobierno provincial, y señaló que “cada aula que se inaugura es una respuesta concreta a una necesidad real de nuestras comunidades educativas, que vienen creciendo y requieren mejores condiciones para enseñar y aprender”.

>>Leer más: La limpieza de los canales rurales es una prioridad en el departamento General López

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