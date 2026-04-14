La limpieza de los canales rurales es una prioridad en el departamento General López La tarea se realiza en forma sostenida por el gobierno provincial a través del Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Recursos Hídricos 14 de abril 2026 · 13:00hs

Di Gregorio expresó: “la limpieza de canales es una tarea que muchas veces no se ve, pero es fundamental para evitar problemas mayores cuando llegan las lluvias y garantizar que el agua escurra correctamente”.

En forma sostenida avanzan los trabajos de limpieza de canales rurales en distintas localidades del departamento General López. Las tareas son impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas encabezado por Lisandro Enrico, y la Secretaría de Recursos Hídricos que conduce Nicolás Mijic, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo hídrico en la región.

Al respecto, la senadora provincial Leticia Di Gregorio, recordó que durante 2025 se intervinieron más de 80 kilómetros de canales en distritos como Diego de Alvear, Cañada del Ucle, Chovet, Elortondo, Villa Cañás, Hughes, San Eduardo, Venado Tuerto, Maggiolo, Melincué y María Teresa. Estos trabajos se suman a los realizados en 2024, donde también se llevaron adelante tareas similares en localidades como Carreras, Christophersen, Murphy, Wheelwright, Sancti Spíritu y Firmat, entre otras.

canal gral. lopez3 Tarea necesaria en ámbitos rurales En ese marco, Di Gregorio remarcó la importancia de este tipo de intervenciones, al señalar que “la limpieza de canales es una tarea que muchas veces no se ve, pero es fundamental para evitar problemas mayores cuando llegan las lluvias y garantizar que el agua escurra correctamente”.

Entre los trabajos más recientes se destacan las intervenciones en Christophersen, donde se realizó la limpieza completa del canal perimetral junto con la reconstrucción de alcantarillas; en La Chispa, con la limpieza total del canal que conecta con Godeken; y en María Teresa, con obras de canalización, alcantarillado y mejora de caminos rurales.

canal gral lópez Complemento de obras mayores Estas acciones se complementan con obras de mayor escala, como la ejecución del canal Agataura, una infraestructura clave para mejorar el drenaje en la región y optimizar el funcionamiento del sistema hídrico. En paralelo, el Gobierno provincial avanza con una inversión cercana a los 900 millones de pesos en distintas localidades del sur santafesino, con intervenciones que incluyen limpieza de canales, ejecución de alcantarillas y obras de defensa hídrica. “Estamos aprovechando los períodos de menor lluvia para avanzar con este tipo de trabajos que son claves para prevenir anegamientos y cuidar a cada localidad del departamento”, sostuvo Di Gregorio. >>Leer más: Finalizaron las obras del canal Agataura que ordenará excedentes hídricos entre lagunas del sur provincial