La FIA anuló la sanción de Pierre Gasly y le devolvió el tercer puesto en el GP de Mónaco

Tras detectar una falla en el sistema de cronometraje del pitlane, la FIA corrigió el resultado oficial. Alpine recuperó el tercer puesto y sumó puntos clave

La inédita decisión de la FIA que favoreció a Pierre Gasly

La Federación Internacional del Automovilismo (FIA) anuló las dos sanciones de cinco segundos que pesaban sobre Pierre Gasly y restituyó al piloto francés de Alpine en el tercer puesto del Gran Premio de Mónaco , sexta fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.

La decisión llegó después de que Alpine presentara un Derecho de Revisión tras la carrera disputada el fin de semana pasado. La escudería francesa cuestionó las penalizaciones por exceso de velocidad en la calle de boxes y aportó pruebas que llevaron a los comisarios a reexaminar el caso.

Con la resolución, Gasly ascendió nuevamente al tercer lugar y Alpine sumó puntos valiosos tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores. El perjudicado por esta modificación fue Isack Hadjar, quien descendió a la cuarta posición y se quedó sin el podio.

Durante la carrera en el Principado, los comisarios deportivos aplicaron seis penalizaciones de cinco segundos por supuestas infracciones al límite de velocidad en el pitlane. Entre los sancionados figuraron Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri, Franco Colapinto y Pierre Gasly, quien recibió dos castigos y acumuló un total de diez segundos.

Mientras Mercedes, Ferrari y McLaren decidieron cumplir las sanciones durante la competencia, Alpine optó por no hacerlo. Por ese motivo, los recargos de Gasly y Colapinto se añadieron al tiempo final una vez concluida la carrera.

La consecuencia resultó especialmente perjudicial para Gasly. El francés terminó tercero en pista, pero cayó hasta la séptima posición tras la aplicación de la penalización.

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El error que detectó la FIA

Según explicó la FIA, la revisión confirmó una falla en el sistema oficial de medición de velocidad utilizado en la entrada de boxes.

La investigación determinó que el cálculo se realizó sobre una distancia de 26,92 metros entre los primeros bucles de cronometraje, cuando la trayectoria mínima posible era de 26,15 metros. Esa diferencia alteró la velocidad media registrada y provocó resultados incorrectos.

Durante la audiencia celebrada el jueves, Formula One Management (FOM), responsable del cronometraje oficial de la Fórmula 1, reconoció el error. El problema surgió porque uno de los bucles de medición se encontraba 77 centímetros más cerca de lo previsto.

Como consecuencia, las velocidades informadas resultaron superiores a las reales y varios pilotos recibieron sanciones basadas en datos erróneos.

Tras conocerse el fallo, Alpine celebró la decisión de los comisarios: "Damos la bienvenida a la decisión tomada por la FIA de considerar admisible nuestro Derecho de Revisión tras la clasificación final del Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana. Como resultado, los comisarios revocaron las dos penalizaciones de cinco segundos impuestas al auto N°10, lo que restablece el tercer puesto final del equipo".

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Los comisarios concluyeron que Gasly nunca superó el límite de 60 km/h en el pitlane, por lo que anularon ambas sanciones.

La resolución benefició únicamente a Alpine, ya que fue el único equipo que presentó un pedido formal de revisión.

Además de devolverle el podio a Gasly, la FIA corrigió la clasificación oficial del Gran Premio de Mónaco, recalculó los puntos de los campeonatos de pilotos y constructores y ordenó la devolución de los depósitos abonados por la escudería francesa para iniciar el procedimiento.