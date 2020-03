El presidente Macron decreta una cuarentena estricta para Francia

El presidente francés Emmanuel Macron anunció s fuertes restricciones a la libertad de movimiento en un intento de frenar la propagación del nuevo coronavirus, mientras que la Unión Europea cerró sus fronteras a los viajeros extranjeros.

En un discurso televisado, Macron dijo que, a partir de hoy al mediodía y durante al menos 15 días, la gente en Francia sólo podrá salir de sus casas para realizar actividades necesarias, como comprar alimentos o ir a trabajar. Señaló que las reuniones con familiares y amigos estaban prohibidas, aunque la gente podrá hacer ejercicio, manteniendo distancia entre ellos.

Informó que había tomado la decisión debido a que la gente no había respetado las peticiones anteriores de mantener un distanciamiento social.

"Vimos a la gente reunirse en parques, en mercados llenos de personas, restaurantes y bares que no siguieron las instrucciones. No sólo no se están protegiendo a sí mismos, sino que no están protegiendo a los demás'', comentó a la población francesa. "Estamos en guerra'', manifestó varias veces durante el discurso.

Macron dijo que los franceses deberían quedarse en casa y únicamente salir "por lo esencial''. Agregó que cualquier persona que quebrante las restricciones sería castigada, sin especificar exactamente qué significa eso.

Ayer, Francia había reportado 5.397 casos confirmados de Covid-19, más que los registrados en Estados Unidos.

En tanto, la Unión Europea anunció que desde hoy cerrará sus fronteras a los países por fuera de este bloque de 27 naciones.

La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insinuó ayer la posibilidad de prohibir durante 30 días el ingreso a la Unión Europea (UE) de personas que no realicen viajes esenciales en un esfuerzo por contener la propagación del virus, que es altamente contagioso y particularmente letal para los adultos mayores o personas con otras enfermedades de base. "Cuanto menos viaje, más podremos contener el virus", dijo en un mensaje grabado en video.

Von der Leyen dijo que las personas con residencia europea o que sean familiares de ciudadanos europeos, además de los diplomáticos, médicos y trabajadores de la saluda podrían quedar exentos. Los camioneros también podrían ser exceptuados para mantener el flujo de mercaderías. Horas más tarde, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado que las fronteras de la UE estarán cerradas a partir del mediodía de hoy. "Ha sido una decisión conjunta, tomada esta mañana entre europeos. Concretamente, todos los viajes entre países no europeos y la UE serán suspendidos durante 30 días", ha explicado Macron en un discurso a la nación desde el Palacio del Elíseo.

"Por supuesto, los franceses que se encuentran actualmente en el extranjero y que deseen regresar pueden unirse al país", ha indicado, al tiempo que les ha instado a acercarse a embajadas y consulados. El coronavirus ha contagiado a más de 40.000 personas en la Unión Europea.

La medida serviría como refuerzo a la decisión adoptada por muchos países de la UE de restablecer controles en sus fronteras, como España, Alemania e Italia. En Alemania los casos se incrementaron en más de 1.000 en 24 horas. El país restringió los cruces fronterizos desde Francia, Austria, Suiza, Dinamarca y Luxemburgo. Pero insistió en que el flujo de mercaderías continuará sin problemas. La jefa de gobierno alemana, la canciller Angela Merkel, anunció el cierre de la mayoría de los comercios y lugares públicos, como bares, clubes, teatros y piscinas de natación. Los horarios de los restaurantes se limitarán, y las mesas deberán estar a una mayor distancia unas de otras, prosiguió.El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció medidas más drásticas, entre ellas evitar los lugares públicos, que empero no cerrarán, y trabajar desde las casas en la medida de lo posible. En todo el mundo, el número de casos de coronavirus alcanzaba ayer a 181.377 infectados, 78.085 recuperados y 7.119 fallecidos, según la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.Por primera vez desde que el virus surgiera en la ciudad central china de Wuhan, los infectados fuera de China ya son más que lo de China: unos 87.000 contra unos 81.000, según este recuento. Ayer, China relajó restricciones de movimiento en la provincia de Hubei, donde queda Wuhan, con lo que miles de personas retomaron sus trabajos en fábricas y otros lugares.

"Vimos a la gente reunirse en lugares llenos, no siguieron las instrucciones. Y estamos en guerra", advirtió