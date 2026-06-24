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Femicidio de Florencia Gómez en San Jorge: cómo se destrabó la investigación

El fiscal Omar de Pedro confirmó que el primer sospechoso ya está preso por otro delito. Hay recompensa para quien aporte más datos sobre el caso

24 de junio 2026 · 12:04hs
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La víctima del femicidio fue asesinada el lunes 12 de octubre de 2020 cerca de un camino rural.

Foto: Instagram/@justiciaporflorenciagomez.

La víctima del femicidio fue asesinada el lunes 12 de octubre de 2020 cerca de un camino rural.

Después de casi seis años sin avances significativos, la búsqueda de los responsables del femicidio de Florencia Gómez llevó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) hasta una cárcel de la ciudad de Santa Fe. El primer sospechoso identificado por el crimen también vivía en la zona de San Jorge y fue condenado por otra causa, según informaron fuentes oficiales.

El fiscal Omar de Pedro confirmó este miércoles que el presunto coautor del asesinato se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria 2 de Las Flores. A partir del 10 de julio puede pedir la libertad asistida antes de completar el cumplimiento de la sentencia, de modo que el funcionario solicitará una audiencia para imputarlo como responsable de la muerte de la mujer de 35 años.

Un testimonio bajo reserva les permitió a los investigadores y a la querella solicitar el último martes la detención de un hombre que ya se encuentra tras las rejas. "A esta altura, tenemos los elementos suficientes para pedir la prisión preventiva. Estimo que con los elementos que tenemos, también nos avizoramos eventualmente llegar a juicio", adelantó el principal encargado de la pesquisa.

¿Quién cometió el femicidio de Florencia Gómez?

El primer sospechoso vinculado al femicidio en San Jorge tiene 30 años. No posee antecedentes de delitos en contexto de violencia de género, pero ya fue condenado en una causa vinculada a la tenencia y comercialización de drogas ilegales.

Con respecto a la situación actual, De Pedro detalló que el recluso está purgando una sentencia a 2 años de prisión efectiva por amenazas y encubrimiento agravado. La pena se vence el 10 de octubre, de manera que estaba cerca de poder pedir la liberación en los próximos días.

>> Leer más: "Detrás del femicidio de Flor hay un entramado político y mafioso"

El fiscal santafesino remarcó que el detenido es "coautor del delito" denunciado en la principal ciudad del departamento San Martín. De inmediato, explicó: "Creemos que hay alguien más, al menos otro autor material".

Mientras se mantiene abierta la búsqueda para identificar al segundo delincuente, el MPA imputará al primer sospechoso entre este viernes y el próximo lunes. En esta instancia, las autoridades destacaron el compromiso de la familia de Florencia Gómez para impulsar el esclarecimiento con la ayuda del equipo legal que la representa como querellantes a través de Carolina Walker Torres y Matías Pautasso. "Poder investigar tranquilos y con un permanente apoyo de ellos y de sus abogados ha sido muy importante en la causa", subrayó el funcionario judicial.

Un testimonio que no surgió en busca del dinero

De Pedro fue el segundo fiscal que abordó el caso en San Jorge y viajó muchísimas veces desde la capital provincial, entre otras medidas para obtener evidencia. En ese contexto, aclaró que la pista clave para llegar al preso en Las Flores no surgió a través del programa de recompensas de Santa Fe. En este sentido, enfatizó que el dinero "no fue de ninguna manera la motivación" para prestar declaración en el caso de la persona que aportó datos al expediente.

En más de una ocasión durante la rueda de prensa, el representante del MPA señaló que los vecinos de San Jorge aún tienen chances de colaborar con la causa. "Hemos sido siempre muy prudentes, absolutamente reservados. Esto seguro de que así como llegó esto, puede seguir llegando información y va a seguir llegando información de la gente de la zona. Por eso queremos ser muy reservados y solicitar colaboración hoy más que nunca. Va a haber más gente que se va a sumar para dilucidarlo de a poco y no quedarnos con esto", manifestó respecto de la detención del primer sospechoso.

El próximo objetivo de los investigadores es determinar quién fue el cómplice del preso identificado en la ciudad de Santa Fe. En cuanto a este tema, el fiscal apuntó: "Es una persona a la que no le pudimos poner un nombre, por decirlo así. A raíz de esto, creemos que pueden surgir otras cosas, otras versiones".

El femicidio que conmovió a San Jorge y la región

La investigación sobre el asesinato comenzó el lunes 12 de octubre de 2020. Ese día, Florencia Gómez dejó a sus hijas de 3 y 5 años en la casa de su expareja y se fue a caminar, una actividad que formaba parte de su rutina. Por la tarde, la policía recibió aviso de que la habían matado.

Un testigo encontró el cadáver entre los pastizales del camino rural que se prolonga hacia el este de la avenida Nottebohn. La mujer de 35 años había recibido un golpe en la cabeza, pero no había pistas ni declaraciones para reconstruir en qué circunstancias habían asesinado a una militante feminista del Partido Comunista (PC), que poco tiempo después fue rechazado como querellante en la causa.

La repercusión del homicidio perpetrado 170 kilómetros al noroeste de Rosario creció ante la falta de sospechosos identificados o siquiera una hipótesis concreta en una ciudad de apenas 20.000 habitantes. El fiscal local Carlos Zoppegni se hizo cargo de las primeras medidas y luego el Ministerio Público de la Acusación (MPA) le reasignó la causa a De Pedro en Santa Fe capital.

A medida que el tiempo pasó, las respuestas alrededor del caso brillaron por su ausencia. En el primer aniversario desde la denuncia, los encargados de la investigación señalaron que esperaban hallar pistas a partir del peritaje del teléfono de Gómez y el cotejo de muestras de ADN que hasta entonces habían dado resultados negativos.

¿Cuál es la recompensa por colaborar con la investigación?

En agosto de 2020, el gobierno provincial ofreció una recompensa de un millón de pesos a cambio de información para esclarecer el crimen. En octubre pasado, la cifra se elevó a $ 16.000.000 para tratar de destrabar la pesquisa en el departamento San Martín. Después de casi seis años sin imputaciones, el MPA parece haber hallado una luz al final del túnel para resolver la investigación.

Cualquier persona que cuente con datos relevantes para la investigación puede comunicarse telefónicamente a través del 911 o bien enviar un correo electrónico a [email protected]. Además es posible dirigirse presencialmente a las siguentes oficinas:

  • Fiscalía Regional de Santa Fe, avenida General López 3302
  • Unidad Fiscal de San Jorge, avenida Alberdi 1155
  • Centro de Justicia Penal Rosario, Sarmiento 2850
  • Fiscalía Regional de Venado Tuerto, Alvear 675
  • Fiscalía Regional de Reconquista, Iriondo 553
  • Fiscalía Regional de Rafaela, Necochea 44
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