Arroyo Seco fortaleció la seguridad vial a través de una jornada de formación y concientización

La experiencia estuvo orientada a estudiantes, referentes de entidades educativas y deportivas y estuvo a cargo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial

En el marco del Mes de la Seguridad Vial, la Municipalidad de Arroyo Seco, junto a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), llevó adelante una jornada de formación y concientización destinada a fortalecer la construcción de una cultura vial más segura y responsable.

La actividad se desarrolló en el gimnasio del Complejo Municipal “Los Tiburones” bajo el lema “Construir Cultura Vial para una Movilidad Segura”, y estuvo a cargo del equipo técnico de la APSV. Una propuesta convocó a más de 30 instituciones educativas y deportivas de la ciudad, además de más de 300 estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias.

La jornada estuvo especialmente orientada a dos actores fundamentales en la construcción de hábitos y conductas responsables: por un lado, los referentes de todas las instituciones educativas y deportivas de la ciudad; y por otro, los jóvenes próximos a egresar , quienes se encuentran en una etapa clave para la incorporación de prácticas seguras en la vía pública.

Entre los principales objetivos del encuentro se destacaron el fortalecimiento del rol de las instituciones en la promoción de la educación vial como contenido transversal, la generación de proyectos orientados al cuidado de la vida y la convivencia ciudadana , la sensibilización sobre las graves consecuencias de los siniestros viales y la importancia del respeto a las normas de tránsito como herramienta fundamental para la prevención.

Asimismo, se trabajó en la promoción de conductas seguras entre los jóvenes, alentándolos a convertirse en agentes multiplicadores de buenas prácticas y de mensajes de concientización dentro de sus familias, grupos de amigos y espacios de participación.

Concientización y compromiso

Desde la Municipalidad de Arroyo Seco destacaron que la seguridad vial constituye una política pública vital y permanente que requiere del compromiso conjunto del Estado, las instituciones y la ciudadanía toda. En este sentido, remarcaron que continuar generando espacios de formación, reflexión y participación es unos de los eslabones fundamentales para construir una comunidad más segura.

“Cada siniestro vial que logramos prevenir representa una vida protegida. Por eso seguiremos impulsando acciones de educación, concientización y prevención que permitan fortalecer una verdadera cultura vial. La seguridad vial no depende únicamente de las normas o de la infraestructura; se construye todos los días con responsabilidad, respeto y compromiso colectivo. Desde el Gobierno Municipal asumimos el desafío de seguir trabajando junto a las instituciones y los vecinos para que Arroyo Seco sea una ciudad cada vez más segura para todos”, afirmó el intendente Daniel Tonelli.