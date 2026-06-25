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Francia sufrió cortes de luz en el día más caluroso desde que existen registros

El promedio nacional alcanzó los 30°, superando el récord del martes. Desde gobierno llaman a adaptarse a la "nueva realidad" de vivir en un país que ahora es caluroso

25 de junio 2026 · 20:43hs
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Francia sufrió cortes de luz en el día más caluroso desde que existen registros

Francia registró este miércoles el día más caluroso desde que comenzaron las mediciones en 1947, según precisó el servicio meteorológico nacional, superando el récord establecido apenas un día antes, en medio de una severa ola de calor que afecta a Europa Occidental.

El indicador nacional de temperatura —que calcula el promedio de las temperaturas diurnas y nocturnas registradas en decenas de puntos del país— alcanzó los 30°, por encima de los 29,8° del martes.

>> Leer más: Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º

Más de la mitad del país sigue bajo alerta roja por calor y decenas de miles de hogares en el oeste del territorio francés permanecían sin electricidad.

La intensa ola de calor que afecta a Europa continúa causando muertes y disrupciones, especialmente en Francia, España (que registró su promedio diario de temperatura más alto para junio, con 28,17°) e Italia (donde 16 capitales de provincia se encontraban bajo alerta roja por calor).

El cambio climático está elevando las temperaturas en todo el mundo, pero especialmente en Europa. Según el servicio climático Copernicus, es el continente que más rápido se está calentando, a un ritmo dos veces superior al promedio mundial. Esto está provocando olas de calor durante el verano más frecuentes, una mayor presión sobre los recursos hídricos y un aumento de la intensidad de los incendios forestales.

Météo-France indicó que las temperaturas máximas provisionales registradas en el país "se mantuvieron relativamente estables en comparación con el día anterior". En gran parte del oeste de Francia las máximas oscilaron entre 39° y 43°. En la región de Poitou-Charentes-Val de Loire se registraron 43°, ligeramente por debajo de los 44,3° alcanzados el martes en la comuna de Pissos.

El ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, afirmó que Francia "está descubriendo que se ha convertido en un país caluroso" y advirtió que la sociedad podría tener que adaptarse a esta nueva realidad.

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