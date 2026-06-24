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Bomberos Voluntarios de Funes abren la convocatoria a aspirantes

El sábado se realizará una charla abierta y gratuita para personas de entre 25 y 50 años. Los requisitos para sumarse al organismo

24 de junio 2026 · 12:23hs
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Bomberos Voluntarios de Funes abre la inscripción para aspirantes

Foto: Bomberos Voluntarios Funes

Bomberos Voluntarios de Funes abre la inscripción para aspirantes
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Bomberos Voluntarios de Funes abre la inscripción para aspirantes

En el año de su 30° aniversario, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Funes convoca a toda la comunidad a una charla informativa para las personas interesadas sumarse a ese organismo.La actividad es abierta y gratuita para personas de 25 a 50 años.

Los aspirantes deben residir y preferentemente trabajar en Funes y contar con título educativo de nivel secundario completo.

Los interesados deben pre-inscribirse en www.bomberosfunes.com y asistir a la charla que tendrá lugar en el propio cuartel el sábado próximo a las 9 hs.

Funes, la ciudad con mayor crecimiento demográfico, necesita incrementar de manera significativa su dotación de bomberos.

>> Leer más: "Ser parte de los bomberos voluntarios de Funes es un orgullo indescriptible"

“Todos podemos colaborar para esto invitando a familiares, amigos y vecinos a sumarse a esta fundamental actividad solidaria para toda la comunidad”, destacaron desde Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios de Funes abre la inscripción para aspirantes

Bomberos Voluntarios de Funes abre la inscripción para aspirantes

Qué ofrecen los Bomberos Voluntarios

* Formación de primer nivel en el Cuartel de Funes y en la región

* Equipamiento de protección personal completo

* Ropería y equipo de comunicación para seguridad de los aspirantes

* Un plan de carrera claro y la calidez de un sólido equipo

>> Leer más: Funes se movilizó por Córdoba, con donaciones para los bomberos voluntarios

Esta profesión, que cuenta con un plan de estudio a nivel nacional, avalado por la Federación de Bomberos Provincial y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina, abarca materias de base como el manejo de agua y fuego, hasta especialidades como atención prehospitalaria, materiales peligrosos, rescate vehicular, rescate acuático, psicología, entre otras.

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