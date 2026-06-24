Bomberos Voluntarios de Funes abren la convocatoria a aspirantes

El sábado se realizará una charla abierta y gratuita para personas de entre 25 y 50 años. Los requisitos para sumarse al organismo

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Bomberos Voluntarios de Funes abre la inscripción para aspirantes

Bomberos Voluntarios de Funes abre la inscripción para aspirantes

En el año de su 30° aniversario, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Funes convoca a toda la comunidad a una charla informativa para las personas interesadas sumarse a ese organismo.La actividad es abierta y gratuita para personas de 25 a 50 años.

Los aspirantes deben residir y preferentemente trabajar en Funes y contar con título educativo de nivel secundario completo.

Los interesados deben pre-inscribirse en www.bomberosfunes.com y asistir a la charla que tendrá lugar en el propio cuartel el sábado próximo a las 9 hs.

Funes, la ciudad con mayor crecimiento demográfico, necesita incrementar de manera significativa su dotación de bomberos.

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“Todos podemos colaborar para esto invitando a familiares, amigos y vecinos a sumarse a esta fundamental actividad solidaria para toda la comunidad”, destacaron desde Bomberos Voluntarios.

Bomberos Voluntarios de Funes abre la inscripción para aspirantes

Qué ofrecen los Bomberos Voluntarios

* Formación de primer nivel en el Cuartel de Funes y en la región

* Equipamiento de protección personal completo

* Ropería y equipo de comunicación para seguridad de los aspirantes

* Un plan de carrera claro y la calidez de un sólido equipo

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Esta profesión, que cuenta con un plan de estudio a nivel nacional, avalado por la Federación de Bomberos Provincial y el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina, abarca materias de base como el manejo de agua y fuego, hasta especialidades como atención prehospitalaria, materiales peligrosos, rescate vehicular, rescate acuático, psicología, entre otras.