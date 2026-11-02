General López suma 51 nuevas aulas a través de un programa provincial

Ya se inauguraron obras en diez localidades del departamento del sur y continúan trabajos en otros distritos

"Cada aula que se construye significa más espacio para aprender y mejores condiciones para enseñar", señaló la senadora Leticia Di Gregorio.

"Estamos hablando de 51 aulas para nuestro departamento, una cantidad que representa una inversión concreta en educación", destacó la senadora provincial.

Las nuevas aulas forman parte del programa provincial Mil Aulas y se distribuyen en distintas localidades de General López.

En el departamento ya se inauguraron obras educativas y continúan las construcciones en varias localidades.

El departamento General López incorporó 51 nuevas aulas mediante el programa provincial Mil Aulas, una iniciativa impulsada por el gobierno de Santa Fe destinada a ampliar la infraestructura educativa. Según detalló la senadora provincial Leticia Di Gregorio, 26 de esos espacios corresponden a establecimientos de Venado Tuerto y los 25 restantes se distribuyen en distintas localidades de la región.

La legisladora señaló que algunas de las obras ya fueron inauguradas y se encuentran en funcionamiento, mientras que otras continúan en ejecución o avanzan en instancias administrativas previas al inicio de los trabajos.

"Estamos hablando de 51 aulas para nuestro departamento, una cantidad que representa una inversión concreta en educación. Algunas ya son utilizadas por estudiantes y docentes, otras están próximas a terminarse y también tenemos proyectos que están completando los pasos administrativos para comenzar las obras", sostuvo.

En el marco del programa ya fueron inauguradas aulas en establecimientos educativos de Firmat, María Teresa, Murphy, San Eduardo, San Francisco, Sancti Spíritu, Santa Isabel, Teodelina, Venado Tuerto y Wheelwright. Las intervenciones alcanzan a escuelas primarias, secundarias, técnicas y jardines de infantes.

A su vez, continúan en distintas etapas de construcción nuevos espacios en Chapuy, Firmat, Labordeboy, Sancti Spíritu y Venado Tuerto. De acuerdo con la información difundida, algunas de esas obras presentan un importante grado de avance y se encuentran próximas a finalizar. La escuela Nº 169 de Amenábar será la próxima institución en inaugurar una nueva aula.

Además, seis establecimientos cuentan con convenios firmados y avanzan en la presentación de la documentación necesaria para iniciar las tareas. Se trata de instituciones de Chovet, Diego de Alvear, Firmat, La Chispa, Maggiolo y Rufino, donde están previstas dos intervenciones.

Di Gregorio vinculó el desarrollo del programa con la decisión del gobierno provincial de sostener inversiones en infraestructura escolar y ampliar la capacidad edilicia de los establecimientos educativos del departamento.