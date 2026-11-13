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El gobierno provincial invirtió más de mil millones de pesos para prevenir inundaciones en el sur santafesino

Las obras fueron ejecutadas en el distrito de María Teresa donde se mejoró el escurrimiento de agua y se reforzaron defensas para evitar inundaciones

13 de noviembre 2026 · 08:00hs
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Los nuevos trabajos fueron impulsados luego de las intensas lluvias registradas hace poco más de un año

Los nuevos trabajos fueron impulsados luego de las intensas lluvias registradas hace poco más de un año, cuando cayeron cerca de 300 milímetros en una sola jornada.
El gobierno provincial invirtió más de mil millones de pesos para prevenir inundaciones en el sur santafesino

El gobierno provincial invirtió más de mil millones de pesos para prevenir inundaciones en el sur santafesino

La senadora provincial Leticia Di Gregorio recorrió junto a integrantes del equipo técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe las obras ejecutadas en María Teresa, donde el gobierno provincial destinó más de 1.100 millones de pesos para mejorar el escurrimiento del agua, reforzar las defensas y reducir el riesgo de nuevas inundaciones. Los trabajos se encuentran próximos a finalizar y buscan preparar a la localidad ante los pronósticos de lluvias intensas asociados al fenómeno de El Niño.

La inversión fue dispuesta por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, mediante la asignación de recursos provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que la Provincia destinó a obras hídricas y viales.

Entre las principales intervenciones se encuentran la construcción de tres laminadores, la instalación de una compuerta sobre la ruta provincial 14, la adecuación y limpieza de canales, nuevas defensas y la adquisición de dos bombas. También se realizaron trabajos de alteo de caminos y colocación de ripio en sectores puntuales.

Prevención en el sur santafesino

Estas obras permiten reforzar el sistema hídrico de María Teresa y complementar intervenciones anteriores, como el emisario pluvial de Pueblo Viejo y la limpieza de canales. Los nuevos trabajos fueron impulsados luego de las intensas lluvias registradas hace poco más de un año, cuando cayeron cerca de 300 milímetros en una sola jornada, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de la localidad ante futuros fenómenos climáticos.

Durante la recorrida, Di Gregorio valoró la decisión del gobierno provincial de reforzar la infraestructura hídrica y anticiparse a posibles nuevos episodios de lluvias intensas.

“Hace poco más de un año, María Teresa sufrió una de las inundaciones más importantes de los últimos tiempos. Fueron casi 300 milímetros de lluvia en un solo día y, aunque ya se habían realizado obras, quedó claro que había que seguir trabajando. Por eso, gracias a la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Lisandro Enrico, se destinaron más de 1.100 millones de pesos para reforzar las defensas y mejorar el sistema hídrico de la localidad”, expresó la senadora.

En ese sentido, sostuvo que la prevención es fundamental para reducir el impacto de futuras lluvias. “Son inversiones que muchas veces no se ven en el día a día, pero que son fundamentales cuando llegan las lluvias. Queremos que María Teresa esté mejor preparada y que sus vecinos tengan mayor tranquilidad”, agregó.

Finalmente, Di Gregorio remarcó la importancia de la decisión política de destinar recursos a estas intervenciones: “Esto también es tener una provincia presente. Es tomar los recursos disponibles y destinarlos a obras que necesitan nuestras localidades. Con Maxi Pullaro y Lisandro Enrico hay una decisión de invertir en prevención, acompañar a los pueblos y trabajar para que situaciones como las que vivió María Teresa tengan cada vez menos impacto en la vida de las familias”.

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