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En Chile sueñan con ver a Marcelo Bielsa otra vez al frente de la Roja

Un portal de noticias deportivas publicó que hay directivos del fútbol trasandino interesados en contratar al rosarino, de exitoso pasado en el país

13 de noviembre 2026 · 16:19hs
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Marcelo Bielsa dejó un gran recuerdo en Chile y hay muchos que sueñan con que vuelva a estar al frente de la selección nacional.

Marcelo Bielsa dejó un gran recuerdo en Chile y hay muchos que sueñan con que vuelva a estar al frente de la selección nacional.

El Mundial 2026 ya es historia y los equipos nacionales comienzan a enfocarse en las eliminatorias para la próxima Copa del Mundo, la del Centenario. En Sudamérica hay una selección que sueña con Marcelo Bielsa y se afirma que la Federación intentará contratarlo.

Se trata de la selección de Chile, que jugó su último Mundial en Sudáfrica 2010, precisamente de la mano del entrenador rosarino. En el país trasandino se afirma que los chilenos no soportarían ver un cuarto mundial por televisión y por eso los dirigentes del fútbol local quieren apostar por el Loco.

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Si no es Pellegrini, que sea el Loco

En rigor, en Chile muchos sueñan con Manuel Pellegrini, el exitoso técnico trasandino que brilla en Europa desde hace años. Sin embargo, ya hubo intentos por ponerlo al frente de la Roja y fracasaron. En Santiago se afirma que es muy difíl que salga del Betis, donde dirige desde hace un par de años.

Paralelamente, la Federación de Fútbol de Chile atraviesa un período preeleccionario y pronto cambiará de autoridades. En ese marco, no son pocos los que sueñan con Bielsa para terminar con el interinato del actual entrenador, Nicolás Córdoba, que ya lleva un tiempo prolongado en esa condición. Córdoba ha dicho que está dispuesto a asumir el cargo en forma definitiva.

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Bielsa, el argentino más querido en Chile

De Bielsa, en tanto, es poco lo que se sabe. Tras terminar su contrato con Uruguay, el Loco no tuvo apariciones públicas. Con los charrúas no le fue nada bien en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde ni siquiera pudo pasar la primera fase.

Más allá de ese fracaso, en Chile todos recuerdan su gran tarea como entrenador de la selección, hace ya más de 15 años. El portal RedGol, que difundió el interés de directivos cuyos nombres no identificó de contratar a Bielsa, sostuvo que es el argentino más querido al otro lado de la cordillera. Y es probable que esté en lo cierto.

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