Walter Samuel dejará el cuerpo técnico de la selección argentina y tomará un nuevo rumbo

Lionel Scaloni confirmó la salida del Muro, otro ex-Newell's. Indicó que lanzará su carrera en solitario y afirmó que no buscarán un reemplazante

La continuidad de Lionel Scaloni al mando de la selección argentina trajo tranquilidad en la AFA para sostener el proyecto que encabeza el entrenador pujatense, pero el cuerpo técnico sufrió la baja sensible de Walter Samuel de cara a este nuevo periodo previo al Mundial 2030 .

Durante el anuncio del presidente de la AFA, Chiqui Tapia, el propio Scaloni confirmó que el Muro no continuará como ayudante de campo y tomará un nuevo camino en su carrera profesional .

“ Walter Samuel, como ya lo había adelantado, va a comenzar su carrera solo . Agradecimiento eterno para un amigo, le deseo lo mejor porque fue parte importante de nuestro cuerpo técnico y es justo que pueda comenzar su camino. Estará estos dos partidos y esperamos hacer lo mejor posible para agradecer lo que nos dio . Gracias al Cabezón”, aseguró el entrenador de la selección.

De esta manera, el surgido de las inferiores de Newell's, al igual que Scaloni, se despedirá de la Albiceleste en esta fecha Fifa tras haber sido parte del cuerpo técnico desde 2018 y comenzará a buscar su nuevo destino para iniciar su trayectoria como entrenador en solitario.

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“En principio no vamos a sumar a nadie. Creemos que podemos seguir así y eso es lo que vamos a intentar. Nos quedamos como estamos. En cualquier caso, tenemos gente también en juveniles que nos podrían dar una mano y eso sería a futuro, pero en principio nos quedamos así”, remarcó el pujatense.

El Muro fue parte importante del trabajo táctico de la selección argentina durante estos años, especialmente en el apartado de la pelota parada, por el cual Scaloni reconoció su labor en diferentes ocasiones. Durante su estadía en el cuerpo técnico, dirigieron 107 partidos con 79 triunfos, 18 empates y diez derrotas, además de que fueron campeones en el Mundial 2022 y de las Copas Américas 2021 y 2024.