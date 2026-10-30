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Puerto San Martín recuperó cuatro kilómetros de la ruta 11 con una inversión municipal de $3.800 millones

El intendente De Grandis inauguró la reparación integral de un tramo estratégico para el cordón industrial. La obra, fue financiada con recursos propios

30 de octubre 2026 · 19:03hs
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Para Puerto General San Martín

Para Puerto General San Martín, la obra representa la recuperación de una vía esencial para su funcionamiento. Para el conjunto del cordón industrial, vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia: cómo sostener y modernizar la infraestructura vial de una de las regiones productivas más importantes del país.
Puerto San Martín recuperó cuatro kilómetros de la ruta 11 con una inversión municipal de $3.800 millones

Puerto San Martín recuperó cuatro kilómetros de la ruta 11 con una inversión municipal de $3.800 millones

Puerto San Martín recuperó cuatro kilómetros de la ruta 11 con una inversión municipal de $3.800 millones

Puerto San Martín recuperó cuatro kilómetros de la ruta 11 con una inversión municipal de $3.800 millones

La ciudad de Puerto General San Martín concretó una de sus intervenciones viales más importantes de los últimos años con la inauguración de la reparación integral de aproximadamente cuatro kilómetros de la ruta nacional 11. La obra, que demandó una inversión cercana a los 3.800 millones de pesos financiados íntegramente con recursos municipales, fue habilitada el jueves 29 de octubre por el intendente Carlos De Grandis, durante un acto realizado en la intersección de la ruta con avenida Córdoba.

La intervención representa un hecho significativo para el cordón industrial del Gran Rosario, tanto por la importancia de esta vía de comunicación como por la decisión del gobierno local de asumir el financiamiento de trabajos sobre una ruta cuya conservación corresponde al Estado nacional. La recuperación del pavimento, las mejoras en las banquinas y la incorporación de iluminación buscan dar respuesta a un reclamo histórico de vecinos, trabajadores y transportistas que utilizan diariamente este corredor.

Inversión vinculada con la seguridad vial

Durante la inauguración, De Grandis explicó que el deterioro de la ruta y los accidentes registrados en los últimos años fueron determinantes para avanzar con una inversión que excede las responsabilidades habituales de un municipio.

Recordó especialmente los siniestros que afectaron a trabajadores de la industria aceitera y a una niña que sufrió graves lesiones mientras se dirigía a la escuela. Esos antecedentes, sostuvo, hicieron necesario encontrar una solución sin continuar esperando una intervención del gobierno nacional.

La obra incluyó bacheo profundo, recuperación de sectores deteriorados de la calzada, acondicionamiento de banquinas y mejoras en las dársenas destinadas al transporte público. También se incorporaron 144 luminarias LED, con el objetivo de mejorar la visibilidad y las condiciones de circulación nocturna.

Con presupuesto municipal

De acuerdo con los datos difundidos durante el acto, alrededor de 3.600 millones de pesos se destinaron a los trabajos viales y otros 200 millones a la infraestructura lumínica.

La ejecución estuvo a cargo de la empresa rosarina Obring, seleccionada mediante un concurso de precios. Previamente, el municipio había realizado relevamientos técnicos junto con la Dirección Nacional de Vialidad, organismo con el que se coordinaron las autorizaciones necesarias para intervenir sobre la traza.

La recuperación de la ruta 11 había sido anunciada durante el primer semestre de este año, cuando el municipio confirmó que destinaría recursos propios para mejorar las condiciones de una vía que atraviesa el corazón de la ciudad.

En ese momento, De Grandis había anticipado la magnitud de la inversión y las dificultades que generaba el estado de la calzada, particularmente por la circulación permanente de vehículos de gran porte.

En aquella oportunidad, el intendente explicó que cerca de 600 mil camiones ingresan anualmente a Puerto General San Martín y más de 700 mil a Timbúes, cifras que permiten dimensionar la presión logística que soporta la infraestructura vial del norte del Gran Rosario.

El proyecto obtuvo el respaldo unánime del Concejo Municipal, que autorizó al Ejecutivo a avanzar con el convenio correspondiente con Vialidad Nacional y la contratación de los trabajos.

Las tareas comenzaron a fines de mayo y demandaron la implementación de desvíos y restricciones temporarias para organizar el tránsito mientras avanzaban las distintas etapas de reparación.

Cinco meses después de aquellos anuncios, la inauguración marcó la finalización de una intervención largamente reclamada por quienes transitan este corredor.

Convivir con el complejo agroexportador

La ruta nacional 11 constituye una arteria fundamental para las ciudades del cordón industrial santafesino. Su recorrido vincula localidades, establecimientos productivos, terminales portuarias y áreas residenciales, en una región donde la actividad agroexportadora genera un movimiento permanente de transporte de cargas.

Puerto General San Martín ocupa una posición estratégica dentro de ese entramado. En su territorio operan importantes establecimientos industriales y terminales vinculadas con la producción y exportación de granos, aceites y derivados.

Esta concentración de actividad económica representa una fuente de empleo y desarrollo, pero también plantea desafíos relacionados con el mantenimiento de caminos, la seguridad vial y la convivencia entre el tránsito pesado y la circulación cotidiana de los vecinos.

La reparación de la ruta 11 busca mejorar parte de esas condiciones, aunque las autoridades municipales reconocen que las soluciones de fondo requieren una planificación más amplia y coordinada entre municipios, provincia y Nación.

Peticiones de Puerto San Martín

En ese sentido, De Grandis volvió a reclamar durante la inauguración la construcción de un nuevo puente sobre la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura del límite entre Puerto General San Martín y Timbúes.

La propuesta apunta a generar alternativas de circulación para los camiones cerealeros y reducir su presencia sobre los sectores urbanos de la ruta 11.

El intendente planteó la necesidad de incorporar esta infraestructura a los proyectos de ampliación de la autopista provincial, de manera que las inversiones contemplen también los accesos al complejo portuario.

La tasa de camiones y el financiamiento de las obras

La inauguración también volvió a poner en discusión uno de los temas centrales para los municipios del cordón industrial: el financiamiento de la infraestructura necesaria para sostener la actividad logística.

De Grandis defendió la continuidad de la tasa que abona el transporte pesado que ingresa a las terminales portuarias y aseguró que constituye un recurso fundamental para el presupuesto municipal.

Según explicó, ese tributo representa aproximadamente el 40% de los ingresos de Puerto General San Martín, lo que permite sostener inversiones en infraestructura y servicios vinculados con las demandas que genera la actividad industrial y portuaria.

El intendente recordó que la ordenanza que dio origen a ese mecanismo de recaudación se remonta a 1981 y sostuvo que su continuidad resulta indispensable para una ciudad que debe afrontar las consecuencias del intenso movimiento de camiones.

La discusión adquiere relevancia regional porque involucra el equilibrio entre los costos logísticos de las empresas, las necesidades de infraestructura y la autonomía de los gobiernos locales para administrar sus recursos.

En este escenario, la inversión sobre la ruta 11 constituye un ejemplo concreto del destino que el municipio asigna a parte de esos fondos, aunque también expone las dificultades que aparecen cuando las responsabilidades de mantenimiento y las posibilidades de financiamiento corresponden a distintas jurisdicciones.

Una obra terminada y nuevos desafíos para la región

La recuperación de la ruta 11 se suma a otras intervenciones viales desarrolladas por Puerto General San Martín durante los últimos años, entre ellas la transformación del bulevar América y la mejora de accesos que vinculan sectores residenciales con áreas productivas.

Sin embargo, la inauguración no implica que estén resueltos todos los problemas de circulación del corredor.

El crecimiento de la actividad portuaria, la concentración del transporte de cargas durante las campañas agrícolas y la necesidad de mejorar la conectividad con la autopista Rosario-Santa Fe continúan formando parte de la agenda de infraestructura regional.

De Grandis también anticipó gestiones ante Vialidad Nacional para incorporar dispositivos de control de velocidad sobre la traza renovada, ante la preocupación de que las mejores condiciones del pavimento favorezcan velocidades excesivas en sectores urbanos.

El desafío será complementar la inversión ya realizada con medidas de prevención y nuevos proyectos que permitan separar progresivamente el tránsito pesado de los desplazamientos cotidianos de los vecinos.

Para Puerto General San Martín, la obra representa la recuperación de una vía esencial para su funcionamiento. Para el conjunto del cordón industrial, vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia: cómo sostener y modernizar la infraestructura vial de una de las regiones productivas más importantes del país.

>>Leer más: Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

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