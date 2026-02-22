La Capital | La Región | San Lorenzo

El Festival Folclórico de San Lorenzo llega al cierre en un fin de semana a pura música

Más de 500 artistas fueron invitados al Campo de la Gloria, incluyendo a Maggie Cullen y OrellanaLucca. Este domingo se presentan Juanjo Abregú y Ahyre

22 de febrero 2026 · 07:00hs
El intendente de San Lorenzo

Foto: Prensa Municipalidad de San Lorenzo.

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, recibió a Peteco Carabajal.

Tras un viernes y un sábado de gran convocatoria, la ciudad de San Lorenzo vive este domingo la última jornada de la 27ª edición de “Un canto a la Libertad”. El festival folclórico más importante de la región llega su fin en el histórico Campo de la Gloria.

El evento organizado por la Municipalidad de San Lorenzo volvió a reunir a cientos de artistas y a miles de espectadores en tres noches consecutivas que consolidan a la ciudad como un polo cultural de referencia a nivel regional y nacional.

El viernes abrió el festival con una nutrida grilla de talentos locales y regionales que incluyó a figuras del ámbito nacional como Demi Carabajal, la ascendente Maggie Cullen y el consagrado Peteco Carabajal junto a Riendas Libres.

El sábado, desde temprano, continuó el desfile de artistas con una extensa lista que abarcó propuestas de canto, danza y música tradicional. Así, el público disfrutó de Los Majestuosos del Chamamé y del cierre con OrellanaLucca, que coronó una jornada de alto nivel artístico.

>> Leer más: Fito Páez en Rosario: anunció un show gratuito en el Monumento para el 14 de marzo

"Es un festival reconocido en toda la región, por eso nos visita gente de todos lados y eso permite que se mueva la economía sanlorencina, que trabajen los bares, restaurantes, hoteles, sumados a los más de 150 emprendedores locales que participan de la feria que organizamos alrededor de este espectáculo”, indicó el intendente Leonardo Raimundo.

La despedida del festival en San Lorenzo

La actividad de este domingo comienza bien temprano. A las 16 se programaron nuevas presentaciones locales a la espera del cierre con dos platos fuertes: Juanjo Abregú y el reconocido grupo Ahyre, encargado de ponerle punto final a esta edición del festival.

En total, más de 500 artistas desplegarán su talento durante las tres jornadas en una propuesta que combina tradición, identidad y participación comunitaria. Con una serie de noches a pura música y cultura argentina, “Un canto a la Libertad” reafirma su lugar como uno de los festivales folclóricos más convocantes del sur santafesino.

