Súper Rugby Américas 2026: fiesta total y con debut triunfal de Capibaras XV ante el último campeón

El hipódromo se vistió de fiesta para un día inolvidable para el Litoral, que además se lució ante Peñarol. Gran debut de Capibaras XV en el Súper Rugby Américas

Capibaras no le dio respiro al equipo uruguayo y se quedó con una victoria categórica, ante una multitud en el hipódromo del parque Independencia.

Fiesta total. Lleno total. El histórico primer partido de Capibaras XV tuvo el apoyo masivo de la gente que más allá del resultado disfrutó como nunca. Y la celebración fue completa, con un contundente triunfo de 34-7 ante Peñarol Rugby, el último campeón, nada menos. La apertura del Súper Rugby Américas no pudo ser mejor.

Desde temprano el público se fue arrimando al hipódromo para presenciar un día inolvidable. Y encima el seleccionado del Litoral devolvió semejante apoyo con una producción muy buena.

Los primeros minutos fueron de estudio. La primera chance clara la tuvo el local, con un penal de Baronio que se estrelló en el palo.

El peligro siguió en campo charrúa, latente. A los 10, la fórmula infalible. Line, mail y try del capitán Ignacio Gandini para abrir el marcador . Luego, cómo si fuera un trámite, Juan Bautista Baronio acertó la conversión y estiró la cuenta.

Después del try de Capibaras

Después del try el partido entro en un pozo de errores y jugadas intrascendentes, propias de dos equipos con poco rodaje.

En ese contexto Capibaras sacudió la modorra con un try de Franco Rosetto. Con la conversación de Baronio la franquicia litoraleña siguió sumando. Y controlando el juego.

Peñarol, en la vereda de enfrente, mostró muy poco, como si se limitara a ser un partenaire. Para colmo, en una de las pocas chances de descontar con un penal, la dilapido con tiro que le salió ancho.

Antes del final del primer parcial, la última emoción: nuevo try de Rosetto y gol de Baronio para redondear un 21-0 inapelable.

Obligado por el marcador, Peñarol intentó jugar en campo rival y exigió a la defensa local extremar cuidados. Cuando salió del asedio, volvió a atacar, situación en la que se sintió más cómodo.

Drop y aplausos en el Parque

Y se animó a más. Ignacio Dogliani, el mejor jugador de la noche, coronó su actuación con un soberbio drop que levantó el aplauso de todas las tribunas.

Para regocijo propio a diez del final, Diego Correa apoyó e hizo el marcador inalcanzable para el último campeón, al punto que el try de Mateo Perillo sólo sirvió para decorar el marcador.

Pero a Capibaras le quedó una más. Penal de Juan Bautista Baronio y a cobrar. Después no hubo tiempo para más.

Capibaras debutó con una victoria contundente por 34-7, en su casa, ante su gente y poniendo de rodillas al último campeón. Histórico. Asi de simple..

Los otros resultados del Súper Rugby Américas

En el partido que abrió la 1ª fecha, el viernes por la noche y con la presencia del entrenador de Los Pumas Felipe Contepomi, Tarucaa, la franquicia de Tucumán, venció a la chilena de Selknam por un categórico 41-13 en La Caldera del Parque 9 de Julio del Jardín de la República.

Pampas, la franquicia de la Unión Argentina de Rugby, en tanto, superó de visitante a Yacare XV de Paraguay por 30-17, dando muestras del enorme potencial que tiene en su plantel.

En su próxima actuación Capibaras XV se medirá el próximo sábado en la cancha de Santa Fe Rugby ante Cobras Brasil, que este lunes debutará en el torneo enfrentando a Dogos XV en Córdoba Athletic.

El símbolo del Litoral

Los jugadores de Capibaras lleva el muñeco que los simboliza, como a toda la región del litoral, que tiene su franquicia profesional en el Super Rugby Américas.

Mucho público y cobertura

El estadio del hipódromo se vistió de gala para el debut de la selección local, que tuvo además mucha cobertura y mucho público en las tribunas.

No se lo perdió

Así como estuvo en la final del Rosario Challenger de tenis hace poco en el Jockey, el intendente Pablo Javkin, amante del deporte, no se perdió el debut de Capibaras.